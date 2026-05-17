نفحات لا تعوض.. باحث بالأزهر يكشف سر اصطفاء الله للأزمنة والأماكن المباركة

قال حازم مبروك عطية، الباحث بهيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من خلقه ما يشاء، سواء من الملائكة أو البشر أو الأزمنة والأماكن، مشيرًا إلى أن هذا الاصطفاء يحمل دلالات عظيمة ترتبط بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله.

وأوضح عطية، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مكة المكرمة تُعد أحب الأماكن إلى الله لما تحمله من قدسية عظيمة، ولما تشهده من شعائر دينية كالحج والعمرة والطواف حول الكعبة المشرفة.

وأضاف أن الله كما اصطفى أماكن مباركة، فقد اختار أيضًا أزمنة مميزة تتضاعف فيها النفحات الإيمانية والرحمات، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدًا”.

وأشار الباحث بهيئة كبار العلماء إلى أن من أبرز هذه النفحات الزمانية شهر رمضان المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة، موضحًا أن المقصود بـ"تعرضوا لها" هو الاستعداد للطاعات والاقتراب من الله حتى ينال الإنسان هذه الرحمات وهو في حالة يقظة وإيمان، لا في غفلة وانشغال بالدنيا.

وأكد أن هذه المواسم الإيمانية تمثل فرصة عظيمة للتغيير والتقرب إلى الله، داعيًا الجميع إلى اغتنامها بالأعمال الصالحة والعبادات قبل فوات الأوان.