فتاوى| حكم كثرة الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. وموعد بداية الشهر.. ما محظورات الإحرام؟

حكم كثرة الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين، نستعرض ابرزها فى التقرير التالى.

ما حكم كثرة الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء: التصوير أثناء مناسك الحج جائز شرعًا بشرط ألَّا يؤدي إلى تعطيل الحجاج الآخرين، والتصوير المبالغ فيه قد يوقعهم مع الحرج، خاصة في وجود كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة الذين يتأخرون بسبب التقاط الكثير من الصور التذكارية.

وتابعت: بالإضافة إلى أن الواجب على المرء المحرم وغير المحرم أن يلتزم الأدبَ والوقارَ أثناء وجوده في الأماكن المقدسة كالبيت الحرام؛ حيث أمر المولى سبحانه وتعالى بأن نعظم هذا البيت ونحترم قدسيته، كما أن اللائق بالحاج أن يكون منشغلًا بالخشوع في أداء المناسك، حتى يكافئه المولى سبحانه وتعالى بالأجر والثواب، فيكون حجُّه مبرورًا مقبولًا.

واجبات الحج

كشف الدكتور علي جمعة، عن واجبات الحج، منوها أنها تبدأ بالإحرام من الميقات، فلا يجوز أن تُحرِم بعد الميقات، والميقات هنا: زماني ومكاني.

وتابع علي جمعة، في منشور على فيس بوك: أما الميقات الزماني، فهو: شوال، وذو القعدة، والتسع الأُوَل من ذي الحجة؛ فمن نوى الحج في رمضان مثلًا لا يصح؛ لأنه يجب أن تقع النية في هذه المواقيت.

وأما الميقات المكاني، فهناك نقاط حول البيت، من الممكن أن تتخيلها على الخريطة المرسومة؛ فهذه الدائرة المرسومة حول الحرم تمثل إطارًا لا يجوز للحاج أن يتجاوزه أو يدخل فيه إلا وهو مُحرِم.

وأشار إلى أن هذه الدائرة تبعد ثلاثمائة كيلومتر شمالًا، وسبعين كيلومترًا جنوبًا، ومائة كيلومتر غربًا؛ فلا تدخل هذه الدائرة إلا وأنت مُحرِم.

الإحرام من الميقات

وذكر علي جمعة، أنه من الأولى أن تُحرِم عند الميقات، لكن لو أحرمت قبل الميقات فلا مانع؛ لأن المقصود هو أن تدخل هذا الميقات المكاني وأنت مُحرِم.

وتابع: ثم إن هذه المواقيت المكانية معروفة ومحددة:

• فميقات من جاء من جهة المدينة: أبيار علي، وهو ذو الحليفة سابقًا.

• وميقات من جاء من جهة مصر والشام: رابغ، وهي الجحفة سابقًا.

• وميقات من جاء من جهة اليمن: يَلَمْلَم.

• وميقات من جاء من جهة العراق: ذات عِرْق.

• وميقات من جاء من جهة نجد: قَرْن الثعالب.

فمن دخل هذه الدائرة وهو غير مُحرِم، فعليه دم، وهو ذبح شاة. فمن لم يستطع، فليصم ثلاثة أيام في الحرم، وسبعة بعد الرجوع إلى البلد.

رمي الجمرات

وأشار علي جمعة، إلى أن ثاني واجبات الحج، هو رمي الجمار، منوها أن هناك ثلاث جمرات أو عقبات، ففي يوم النحر تُرمى الجمرة الكبرى، وفي أيام التشريق الثلاثة تُرمى الجمرات الثلاث: الكبرى، والوسطى، والصغرى في كل يوم منها، فتكون سبع حصوات في يوم النحر، وإحدى وعشرين حصاة في كل يوم من أيام التشريق، فيكون المجموع سبعين حصاة.

وتابع علي جمعة: فلو ترك الحاج كل الرمي، فعليه دم، أما لو ترك أقل الرمي، كأن تكون كل جمرة تُرمى بسبع حصوات، لكنه رمى خمسًا فقط، فلا شيء عليه، فإن رمى ثلاثًا، فعليه أن يُخرج خمسة كيلو جرامات من الأرز للفقراء، فإن ترك يومًا، أطعم ستة مساكين، كل عقبة باثنين.

وأفتى علي جمعة، بأن الرمي يكون طوال الأربع والعشرين ساعة، خاصة بسبب زحام الناس الشديد، وهو مذهب طاووس بن كيسان اليماني من التابعين، من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، حَبر الأمة.

ولذلك نقول للناس: لا بأس أن نأخذ بمثل هذا. بل ونقول أيضًا للعلماء: ينبغي عليكم أن تدركوا الواقع الذي نعيشه؛ فإن الناس قد بلغوا في الأرض كلها، وفي الحج خاصة، ما لم تبلغه البشرية منذ خلقها الله إلى هذا اليوم.

وأوضح أنه لم يحدث أن يكون على الأرض ستة أو سبعة مليارات، ولم يحدث في الحج أن يجتمع في مثل هذه الأماكن أربعة أو خمسة ملايينن وهذه أرقام لا يمكن تخيلها، ونحن لا نذهب إلى هذه الأماكن المقدسة من أجل أن تُقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وإنما نذهب للعبادة.

ويتأتى في العبادة أن نقلد واحدًا من أئمة المسلمين، خاصة إذا كان رفيع الشأن مثل طاووس بن كيسان ومجاهد رضي الله عنهما، وهما يريان أن محل الرمي اليوم كله، ما دام الحاج قد رجع من مزدلفة، ولو بعد نصف الليل، وهذا حلال، ويُجزئ إن شاء الله. واليوم كله موضع للرمي تخفيفًا على الناس. فالرمي بعد الزوال هو السُّنة، لكن إذا أدت سُنة من السنن إلى قتل مسلم بسبب الزحام، أو إلى أن أقتل بها نفسي، وجب العدول عنها إلى ما يحقق المقاصد الشرعية الكبرى.

المبيت بمزدلفة

وأوضح علي جمعة، أن ثالث واجبات الحج، هو المبيت بمزدلفة، وذلك بأن تمر عليها وتمكث قليلًا بعد منتصف الليل، فهذا يُعد مبيتًا بها، وذكر أن هناك قول بأن المبيت بمزدلفة من السنن.

وأضاف بأن رابع واجبات الحج، هو الحلق، فالحلق من شأن الرجال، والتقصير من شأن الرجال والنساء، فالنساء ليس لهن إلا التقصير.

هذه هي الواجبات المتفق عليها، وهناك واجبات أخرى مختلف فيها، مثل: المبيت بمنى، وطواف الوداع.

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

ما حكم صيام العشر الاوائل من ذي الحجة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء المصرية: يُسنُّ صيامُ العشر الأُوَل من ذي الحجة، وهو من أجلِّ المستحبات وأعظم القربات، وقد وردت في ثبوته وأفضليته النصوص، العام منها والخاص، وأطبق عليه العلماء والفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة، ويتأكد صيام يوم عرفة الذي يوافق يوم التاسع؛ لما ورد في فضل صيامه نصًّا.

فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة على سائر الأيام

وأوضحت أن الله تعالى فضَّل بعض الأشهر والأزمنة على بعض، فجعل أوقاتًا لمضاعفة الأجر والثواب جزاءَ فعل الخيرات رحمةً بعباده، وحثَّ على اغتنامها، والإكثار من الطاعات فيها، رجاءَ رحمته سبحانه، وابتغاء ثوابه؛ ومن ذلك: أنه ميَّز وفضَّل أيام العشر الأُوَل من ذي الحجة على سائر الأيام، فهي من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر، وتغفر فيها السيئات، وقد جاءت بذلك نصوص الكتاب والسُّنَّة المطهرة:

قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة: 203].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» رواه البخاري في "صحيحه".

وعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ» أخرجه أحمد في "المسند"، والطبراني في "الدعاء"، والبيهقي في "الشُّعَب".

ولفظ العمل الصالح في الحديثين عارٍ عن التقييدات والمخصِّصَات مما يدل على شموله كافَّة أنواع الطاعات والقربات لله عزَّ وجلَّ، من: صومٍ، وصلاةٍ، وذِكْرٍ، واستغفارٍ، وتسبيحٍ، وتهليلٍ، وتكبيرٍ، وصلاةٍ على النبي الأمين، وتَصَدُّقٍ، وسماعِ قرآن وإنصاتٍ إليه، ودعاءٍ، وإطعامٍ، ونحوها من الطاعات.

وبخصوص صيام العشر من ذي الحجة، فالمقصود بالصوم: التسع الأُوَل؛ السبعة الأولى منها، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإنما عبَّر الشرع الشريف بالعشر على جهة التغليب؛ لأن صيامَ العاشر مُحَرَّمٌ إجماعًا.

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ» متفق عليه.

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة

يتساءل الكثير عن موعد أول أيام ذي الحجة 2026، وسيتم حسم هذا الأمر اليوم، حيث سوف تستطلع المملكة العربية السعودية ودار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، اليوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و17 مايو لعام 2026 ميلاديًا، بعد المغرب.

وبناء على الرؤية سيتم تحديد هل العشر من ذي الحجة 2026 تبدأ الإثنين أم الثلاثاء ، حيث إنه إذا كان يوم غد الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة فإن أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تكون الثلاثاء.

أما إذا تبين أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فقط فسيكون غدا الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو غرة ذي الحجة .

دعاء رؤية هلال ذي الحجة

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

وعن دعاء رؤية الهلال، قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها.

وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.قوله: «أَهِلَّهُ» أي: أطلعه علينا، وأرنا إياه؛ والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترنًا بالأمن والإيمان، وقوله: «بِالْأَمْنِ» أي: مقترنًا بالأمن من الآفات والمصائب، وقوله: «وَالْإِيمَانِ» أي: بثبات الإيمان فيه، وقوله: «وَالسَّلَامَةِ» أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين. قوله: «رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»: خطاب للهلال الذي استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه شيء فيما خلق.

ما محظورات الإحرام؟

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، محظورات الإحرام.

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن محظورات الإحرام هى:

1- لبس كل مخيط محيط:

يجوز أن ألبس مخيطًا، أي: فيه خيوط، لكن الممنوع أن أُغلقه بخيط، مثل: البنطال والقميص؛ لأنه في هذه الحالة يكون مخيطًا ومحيطًا معًا.

أما لو كان محيطًا فقط وليس مخيطًا، فيجوز، كلبس الخاتم، والساعة، والحزام.

2- حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم:

يحرم حلق الشعر، أو نتفه، أو إزالته بأي كيفية كانت، كالكريم مثلًا، ولو كان ناسيًا.

فلا يحلق المحرم الرأس، ولا الشارب، ولا اللحية، ولا يقصّر منها، ولا يزيل شعر الإبط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد؛ فكل هذا ممنوع.

3- الطيب وما له رائحة:

يحرم استعمال الطيب، سواء في الجسم، أو الثياب، أو الأكل والشرب، أو الاستعمال.

والصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يُسمى طيبًا، ولا يُستخدم للطيب أصالة.

فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلًا، فليستخدم صابونًا ليس له رائحة، خروجًا من الخلاف. ومن ابتُلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز.

وكذلك الحال في الشامبو والعطور، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية، كالجيلي مثلًا، وكل المصنعات الموجودة فيها رائحة. أما ما كانت رائحته طبيعية، كالتفاح أو مُرَبَّى الورد البلدي، فلا شيء عليه.

إذن، فمن محرمات الإحرام أن يضع المحرم طيبًا، وعليه أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيبًا؛ فإن تطيب، أو لبس ما فيه طيب، فعليه دم شاة.

4- تغطية الرأس للرجل، وتغطية الوجه ولبس القفازين للمرأة:

فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها؛ لأنه: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا».

ويجب على المرأة — عند الشافعية — ألا تغطي وجهها، حتى لو كانت منتقبة في الحياة العادية؛ لأنها إذا جاءت إلى الحج فلا بد أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.

وهناك بعض النساء لا تستطع كشف وجهها أمام الرجال؛ لأنها تعودت على ستره حتى تخجل خجلًا شديدًا، فتخفي وجهها وعليها دم. ولها أن تُسبل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة أو بأي شيء، فينزل الحجاب بعيدًا عن وجهها، وفي الوقت نفسه لا يراها أحد.

5- ترجيل الشعر:

أي: تسريح الشعر؛ لأنه من المحظورات، خشية أن يسقط منه شيء.

6- تقليم الأظافر:

يحرم تقليم الأظافر، إلا إذا انكسر الظفر وتأذى به المحرم، فيجوز له أن يزيله.

7- قتل الصيد:

يحرم على المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم.

ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلًا، سواء أكان القاتل محرمًا أم غير محرم.

والمراد بالصيد: الصيد البري المأكول، أو ما كان في أصله مأكولًا، من وحش أو طير.

ويحرم أيضًا وضع اليد عليه، أو التعرض لجزئه، أو شعره، أو ريشه.

8- عقد النكاح:

يحرم على المحرم أن يُزوِّج أو يتزوج، ويقع العقد باطلًا لو تزوج وهو محرم.

ولا يجوز أيضًا أن يكون وكيلًا في هذا العقد لأحد أطرافه.

9- الوطء، أي: الجماع:

الجماع مطلقًا، وكل أنواع الإيلاج، يفسد الحج ويفسد العمرة.

10- المباشرة فيما دون الفرج:

أي: المباشرة بشهوة، كاللمس أو التقبيل.

تنبيه مهم:

في جميع هذه المحظورات فدية؛ فكل ما سبق إذا فعله المحرم، أو وقع في واحد منه، فعليه دم، وهو ذبح شاة. فإن لم يستطع، فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يستطع، فإطعام ستة مساكين في الحرم.

لكن لا يفسد الحج إلا بالجماع.

فالجماع تفسد به العمرة المفردة، أما العمرة التي تكون ضمن حج، أي في القِران، فهي تابعة له صحة وفسادًا.

والجماع يفسد الحج قبل التحلل الأول، سواء كان بعد الوقوف أو قبله. أما بعد التحلل الأول فلا يفسده، ولكن تجب فيه الفدية.

أما عقد النكاح، فإنه لا ينعقد.