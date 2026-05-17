قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة ألفارو أربيلوا المدير الفني ،عن قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية مساء اليوم.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

الحراس: تيبو كورتوا - جافي نافارو - سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دين هاوسن

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - تياجو بيتارش - دانيال موسينيرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.