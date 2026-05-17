محافظ بورسعيد يبحث مقترحات تخطيط الشوارع الرئيسية مروريا وإقامة مهدئات سرعة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء محمد الشاهد ممثل أحدى شركات خدمات المرور، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد كريم لهيطة مدير إدارة مرور بورسعيد، وذلك في إطار متابعة مقترحات تخطيط الشوارع الرئيسية مروريٱ و إقامة مهدئات سرعة بعدد من المواقع وتعزيز وسائل السلامة في حركة مرور السيارات و المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بمختلف مناطق المحافظة.

محافظ بورسعيد يبحث مقترحات تخطيط الشوارع الرئيسية مروريٱ و إقامة مهدئات سرعة

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل الشركة عددًا من المقترحات الخاصة بإعادة تخطيط عدد من الشوارع والمحاور المرورية، بما يساهم في تحسين الحركة المرورية والحد من التكدسات، إلى جانب دراسة إقامة مهدئات السرعة (المطبات) بالمواقع التي تستدعي ذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة

كما تناول الاجتماع بحث عدد من المساعدات الفنية المرورية، من بينها دعم الشوارع باللوحات الإرشادية والعلامات المرورية ووسائل التوجيه المختلفة، بما يسهم في رفع معدلات الأمان والسلامة على الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للاستفادة من أحدث الحلول الفنية في هذا الشأن ، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين، مشددًا على سرعة دراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية