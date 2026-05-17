بورسعيد تواصل طفرة المشروعات القومية وتشن حملات مكبرة لفرض الانضباط

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد نشاطاً ميدانياً مكثفاً وموسعاً تركز على دفع العمل بالمشروعات الرياضية والطرق، وإزالة العشوائيات والتعديات على حرم الطريق العام، ورفع كفاءة البنية التحتية والمعدات التنفيذية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجارية بمختلف القطاعات لسرعة إنهاء الأعمال وفق الجداول الزمنية، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط وفرض هيبة القانون بكافة الشوارع والميادين

حي المناخ - متابعة حثيثة لأعمال حفر توصيل الكهرباء لمشروع استاد النادي المصري الجديد:



تابعت الأستاذة شيماء العزبي ميدانياً أعمال حفر توصيل شبكة الكهرباء الخاصة بمشروع تطوير استاد النادي المصري بشارع عاطف السادات لضمان انتظام سير العمل وتذليل العقبات، بالتزامن مع إنهاء فرد النجيل الصناعي والبدء في زراعة النجيل الطبيعي للملعب، وتركيب كراسي المدرجات واستكمال المرافق الداخلية وغرف الملابس والمظلة، تمهيداً لبدء تدريبات اللاعبين في أقرب وقت وفق أحدث المواصفات العالمية.

متابعة أعمال توصيل الكهرباء لاستاد النادي المصري وتطوير الميادين والمحاور بكافة الأحياء

مدينة بورفؤاد - خطة هندسية لميدان الخالدين وحملات إزالة بمساكن الحزب الوطني:



تابعت الأستاذة سمر الموافي سير العمل بتطوير ورفع كفاءة "ميدان الخالدين"، ووجهت بإعداد تصور هندسي متكامل يتضمن تحسين الشكل الجمالي وعناصر الإضاءة والتنسيق الحضاري وتحديد القطر المناسب لـ "الصينية" لمنع الكثافات المرورية، تزامناً مع رفع كفاءة شارع 15 سبتمبر.

وجهت رئيسة المدينة الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات الإزالة بمساكن الحزب الوطني وامتداد شارع نور الإسلام، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة لفتحها أمام المشاة وتوفير عبور آمن للمواطنين.

حي الشرق - حملات موسعة بشوارع الحي وتجريف تراكمات الرمال بصلاح سالم:

قاد الدكتور إسلام بهنساوي حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع (ممفيس، النهضة، الجيش، الجمهورية، فلسطين) لرفع التعديات أمام المحال التجارية والكافتيريات وإزالة كافة المخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تجريف ورفع تجمعات الرمال المتراكمة بشارع صلاح سالم أمام مسجد الرحمة، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" لرفع كفاءة النظافة وتسوية الطريق.

حي العرب - رفع الإشغالات بمحيط مقهى البحرية ومحاور الحي الرئيسية:



شنت الأجهزة التنفيذية بالحي، بتوجيهات المهندسة شيماء جودة، حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات بشوارع الثلاثيني والبلدية ومحمد علي، وخاصة بمنطقة "مقهى البحرية"، لإعادة الانضباط وفتح الطرق أمام حركة المواطنين والسيارات ومنع تشويه المظهر العام.

حي الزهور - حملة مكبرة لفتح الطرق وتطوير شامل لشارع محمد رياض:



ترأس الأستاذ أحمد زغلف حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع العاشر من رمضان وسور نادي الرباط ومنطقة التعاونيات وشارع النصر وشباب المدينة، حيث تم مصادرة المخالفات والتنبيه على أصحاب المحال والمطاعم باحترام حق المواطن في رصيف خالي من المعوقات.

تابع رئيس الحي أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد رياض، والتي تتضمن إحلال البنية التحتية، الرصف، التخطيط، وضع العلامات المرورية، تركيب الأعمدة الديكورية الإضاءة وأعمال اللاند سكيب على أعلى مستوى.

حي الضواحي - حملة إشغالات ببنك الإسكان ورفع الرتش شمال منطقة بروتكس:





تابع الأستاذ فوزي الوالي حملة إدارة الإشغالات بمنطقة بنك الإسكان لمصادرة الاستاندات الحديدية وحوامل عرض الملابس ونهر الطريق، مع التشديد على توقيع غرامات بيئية وإشغال طريق فورية حيال المخالفين.

قاد رئيس الحي ميدانياً أعمال إزالة تراكمات الرتش والرمال بالمنطقة الصناعية الجديدة "شمال بروتكس" خلف مصنع أبو ريدة، بالدفع باللوادر وسيارات النقل بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ لاستعادة المظهر الحضاري وتحسين جودة البيئة.

حي غرب - رفع جاهزية المعدات وصيانة سيارات الطوارئ والكسح بالجراج:



تفقد الأستاذ باسم عمر جراج الحي لمتابعة الحالة الفنية للسيارات والمعدات المخصصة لأعمال الطوارئ والخدمات، حيث تابع أعمال تصليح التانك الخاص بسيارة الكسح، وشدد على صيانة سيارات الكهرباء واللوادر والإبلاغ الفوري عن أي أعطال لضمان الاستعداد التام لمواجهة الطوارئ.

حي الجنوب - استمرار حملات سيارة المدفع لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض:



• وجه المهندس وليد الدعدع سيارة المدفع (الرش) بالاستمرار في أعمال رش وتعفير المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات الطائرة والحد من انتشار الذباب والبعوض مع دخول فصل الصيف، حيث شملت الجولة: (الحي الإماراتي، منفذ النصر الجمركي، منفذ الرسوة الجمركي، ومنفذ الحي الإماراتي) باستخدام مبيدات آمنة ومعتمدة لا تضر بصحة الإنسان.







واكدت محافظة بورسعيد أن هذه المتابعات الميدانية المستمرة تعكس عزم الدولة على إنهاء المشروعات القومية في مواعيدها المحددة، مع فرض الانضباط التام بالشارع البورسعيدي بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.