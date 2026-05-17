محافظ بورسعيد يعلن رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى وخطة شاملة للخدمات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الاستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد معتز أبو سمرة المستشار العسكري للمحافظة واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي و العميد كريم لهيطة مدير إدارة المرور و رؤساء الأحياء و بورفؤاد ومديري المديريات الخدمية و الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة و جهات المرافق و كافة الجهات المختصة

رفع درجة الاستعداد القصوى وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وربطها بالأحياء والمديريات والقطاعات الخدمية

وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة لضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، مع استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والقطاعات الخدمية المختلفة خلال عيد الاضحى لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة

كما استعرض المحافظ الاستعدادات المكثفة بقطاعات الصحة والتموين والإسعاف والأوقاف والأحياء والمديريات المختلفة، موجهًا برفع درجة الجاهزية الكاملة بالمستشفيات والوحدات الصحية وسيارات الإسعاف وتوفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته

وفيما يتعلق بالمنظومة التموينية، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ المختلفة، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالكميات المناسبة وضمان استقرار الأسواق، مع المتابعة المستمرة لتوافر المواد البترولية والمحروقات بالمحطات وعدم حدوث أي نقص أو معوقات بالخدمة خلال إجازة العيد

وأوضح المحافظ بأنه جرى تزويد محطة تسمين الماشية بأعداد مناسبة من الماشية تلبي احتياجات المواطنين من اللحوم خلال فترة العيد، لضمان زيادة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب حظر الذبح خارج مجزر بورسعيد وتفعيل المحاضر البيئية بحق المخالفين أو من يقومون بالذبح بالشوارع، حفاظٱ على الصحة العامة و مستوى النظافة بالمدينة خلال العيد، حيث يقدم مجزر بورسعيد بالقابوطي الجديد خدمة ذبيح مميزة و بأسعار مجانية على مدار 24 ساعة خلال عيد الأضحى المبارك، و تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين

كما شدد المحافظ على تكثيف إزالة الإشغالات وفرض الانضباط وعدم السماح بالتعديات على الأراضي الزراعية مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المخالفين، إلى جانب تكثيف أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء لاستعادة الرونق الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد بما يتناسب مع طبيعتها السياحية ومكانتها المتميزة

كما أشار محافظ بورسعيد إلى التعاقد مع شركة متخصصة لأعمال الإنقاذ على الشواطىء، في إطار خطة المحافظة لرفع درجة الجاهزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان بالشواطئ وأماكن التجمعات

هذا ووجه المحافظ شركة النظافة بتكثيف حجم العمالة والدفع بالمعدات اللازمة خلال فترة العيد، مع إعداد خطة عمل متكاملة تستهدف رفع مستوى النظافة بمختلف أنحاء المحافظة، مع التركيز بصورة خاصة على الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ وأماكن التجمعات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتقديم صورة تليق بمحافظة بورسعيد

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق منظومة متكاملة تقوم على التنسيق والمتابعة المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة استمرار التواجد الميداني لكافة الجهات المعنية، والعمل على توفير أجواء آمنة ومنظمة تعكس الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد