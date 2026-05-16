التوسع في الرقعة الخضراء .. شوارع بورسعيد تتزين بالبونسيانا .. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم، أعمال زراعة أشجار البونسيانا والمسطحات الخضراء بعدد من شوارع المحافظة، شملت شارع صلاح سالم بحي الشرق، وشارع ستالينجراد بحي المناخ، ومنطقة الجبانات الجديدة بحي الزهور.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بالمظهر الحضاري والتوسع في زيادة المسطحات الخضراء بمختلف الأحياء

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق،والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ، والاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور .

أبو ليمون يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء والمتابعة الدورية لأعمال الري والصيانة للحفاظ على المظهر الحضاري

وتابع محافظ بورسعيد أعمال زراعة الجزيرة الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع صلاح سالم، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الزراعة والتنسيق الحضاري بالشكل الذي يليق بالمظهر الجمالي للشارع.

كما تابع أعمال زراعة أشجار البونسيانا بشارع ستالينجراد بحي المناخ، مؤكدا علي اهمية اعمال التشجير لما تضيفه من طابع جمالي مميز ولمسات حضارية بالشوارع والميادين.

كما شملت الجولة متابعة أعمال زراعة أشجار البونسيانا بمنطقة الجبانات الجديدة بحي الزهور، حيث شدد المحافظ على أهمية التوسع في زيادة الرقعة الخضراء بمختلف أنحاء المحافظة لتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الاهتمام بأعمال الري والصيانة الدورية للحفاظ على استدامة المسطحات الخضراء والأشجار، مؤكدا استمرار تنفيذ خطط التجميل والتشجير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمحافظة بورسعيد.