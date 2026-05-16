محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة" شارعي عكا والشهيد عطعوط" بحي الشرق.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون،محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي عكا والشهيد عطعوط بحي الشرق، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،والدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بتكثيف الاعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة

وشملت الجولة متابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة البنية التحتية، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة وتحسين مستوى الإضاءة العامة بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل جهودها لتنفيذ خطة شاملة لتطوير الشوارع والمناطق السكنية بما يواكب أعمال التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

كما اكد المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.