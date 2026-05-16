شاب يطعن جاره داخل قطار المناشي ويقفز منه في البحيرة

شهد خط قطارات "المناشي" بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، اعتداء شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، على جاره بآلة حادة وتسديد طعنة نافذة له في رقبته، وذلك خلال استقلالهما القطار بين محطتي واقد وكفر بولين بمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، وعقب ذلك قفز خلال سير القطار، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال المستشفى العام، لشاب فى العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة نافذة فى الرقبة، وتم نقلة إلى المستشفى الجامعي بطنطا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي مكثف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المجنى عليه وجاره، وتطورت المشادة، فاستل المتهم "أ. م" 25 عاما، سلاح أبيض كان بحوزته، وباغت جاره بطعنة في الرقبة، سقط على إثرها المجني عليه غارقًا في دمائه، وقام بالتوجه سريعا نحو باب العربة وقفز من القطار أثناء سيره قاصدًا الهروب وسط الأراضي الزراعية المتاخمة لشريط السكة الحديد.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجاني، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة، ​و​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.