تحصين 805 كلاب ضالة وإجراء أكثر من 60 عملية تعقيم خلال أبريل الماضي بالبحيرة

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتورة إيمان راتب، مدير المديرية، تنفيذ حملاتها المكثفة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة والحد من انتشار مرض السعار.

أسفرت الحملات، منذ شهر أبريل الماضي وحتى تاريخه، عن تحصين عدد 805 كلاب ضالة ضد مرض السعار، إلى جانب تنفيذ أكثر من 60 عملية تعقيم، تحت إشراف بيطري متخصص من أساتذة وأطباء كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، وبمشاركة أطباء وحدة الحيوانات الأليفة بإدارة دمنهور البيطرية.

وتم تنفيذ الحملات بدعم لوجستي من محافظة البحيرة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بما ساهم في تعزيز كفاءة الحملات والوصول إلى أكبر عدد من المناطق المستهدفة.

ورافق لجان التحصين أطباء الإرشاد البيطري، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الميدانية لرفع الوعي المجتمعي بخطورة مرض السعار وتأثيره على الصحة العامة، مع توضيح أساليب الوقاية وطرق التعامل السليم والسريع مع الحالات الطارئة سواء لدى الإنسان أو الحيوان.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف التعامل العلمي والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.