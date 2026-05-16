بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لصيف 2026 وعيد الأضحى.. صور

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد نشاطاً ميدانياً واسع النطاق على مدار الساعة، ركز على الجاهزية السياحية للشواطئ، ورفع إشغالات الشوارع التجارية، وتطهير خطوط المرافق، لضمان تيسير الحركة المرورية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزوار.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الاستعدادات الميدانية لاستقبال الموسم الصيفي وعيد الأضحى المبارك، والارتقاء الفعلي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع فرض الانضباط والتصدى الفوري لكافة المخالفات لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة

مدينة بورفؤاد - جولة تفقدية مفاجئة للشاطئ وحملات مستمرة لرفع الإشغالات:



• جاهزية الشاطئ:

أجرت الأستاذة سمر الموافي جولة ميدانية مفاجئة لشاطئ المدينة لمتابعة جاهزية المواقع الخدمية والترفيهية لانطلاق موسم صيف 2026 واستقبال عيد الأضحى، مؤكدة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة والأمان لأهالي المدينة والمصطافين.

• إزالة المخالفات:

قادت رئيسة المدينة حملة مكبرة لرفع الباعة الجائلين وإشغالات الطريق لإزالة التشوهات البصرية وتيسير الحركة المرورية، مشددة على المتابعة الدورية على مدار الساعة لضمان عدم عودة المخالفات.

حي الشرق - حملات يومية لإعادة الانضباط وتكثيف الكنس الآلي بالمحاور الرئيسية:

• فرض الانضباط:

تابع الدكتور إسلام بهنساوي جهود إدارة الإشغالات بشوارع (البازار، الجيش، والنهضة) لمتابعة الالتزام بالمساحات التنظيمية المقررة، حيث تم رفع العديد من الاستاندات والتحفظ عليها لفتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات.

• الكنس الآلي والنظافة:

شهدت شوارع (23 يوليو، مديرية الأمن، وصلاح سالم) حملات كنس آلي مكثفة لشفط الرمال المتراكمة بجانب الأرصفة، توازياً مع متابعة أعمال تفريغ حاويات القمامة خلال الوردية المسائية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

حي العرب - حملة تفتيش بيطرية على محلات الدواجن ومكافحة ناقلات الأمراض بمحيط سوق السمك:

• سلامة الغذاء:

نفذت إدارة شؤون البيئة بالاشتراك مع قسم الدواجن بمديرية الطب البيطري حملة مرور ميداني على محلات الدواجن، بقيادة د. ليديا عفت إبراهيم ود. علا جمال عبد الناصر، لفحص طرق الحفظ والتخزين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

• مكافحة القوارض:

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالحي، تحت إشراف المهندسة شيماء جودة، حملة مكثفة لوضع الطعوم السامة ورش المبيدات بمحيط سوق السمك الجديد والشوارع المحيطة به للحفاظ على الصحة العامة.

حي المناخ - حملة ليلية مكبرة بشارع عرابي وتكثيف إنذارات المتأخرين بسداد مستحقات الدولة:

قادت الأستاذة شيماء العزبي حملة ليلية مكبرة بشارع عرابي لإزالة الإشغالات والتعديات الثابتة والمتحركة وتوسعة الشارع لضمان انسيابية المرور، مع التشديد على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية.

• منظومة الحوكمة:

واصلت فرق العمل بإدارتي المحلات والأسواق تسليم إنذارات التنبيه لمنتفعي وأصحاب المحال التجارية بشارع العبور لسرعة سداد المتأخرات المستحقة للدولة تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حي الزهور - أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي وسحب التراكمات بمنطقة عمر بن الخطاب:

• تحسين البيئة:

تابع الأستاذ أحمد زغلف ميدانياً قيام عمال الحي بأعمال تسليك وسحب مياه الصرف الصحي بمنطقة عمر بن الخطاب، وتطهير الخطوط وغرف التفتيش بالمنطقة السكنية والشوارع الفرعية للحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للحي.

حي الضواحي - الضرب بيد من حديد وإزالة كاملة للإشغالات بشارع العبور ومناطق زمزم وبنك الإسكان:

• اقتلاع التعديات:

قاد الأستاذ فوزي الوالي حملة مكبرة بمشاركة الفريق الميداني لإدارة الإشغالات وإدارة شؤون البيئة استهدفت شارع العبور ومناطقي زمزم وبنك الإسكان، أسفرت عن إزالة فروشات خضروات وفواكه، وأكشاك مخالفة، وبنوك خشبية، واستاندات، وترابيزات وكراسي تعيق نهر الطريق.

و شدد رئيس الحي على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد أي مخالف يعيق حركة مرور السيارات والمشاة، مؤكداً أن قطار رفع الإشغالات لن يتوقف.

حي غرب - استمرار أعمال تجريف ورفع كفاءة النظافة العامة بمقابر بورسعيد الجديدة:



• رفع كفاءة الجبانة:

تابع الأستاذ باسم عمر أعمال المعدات وعمال تحسين البيئة بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" لتجريف الرمال والردش ورفع القمامة والحشائش والخوص من الشوارع الرئيسية والجانبية بمقابر بورسعيد الجديدة لإضفاء لمسة جمالية عليها.

حي الجنوب - تشغيل سيارة المدفع لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض بمختلف المناطق:



• الإصحاح البيئي:

تابع المهندس وليد الدعدع أعمال سيارة المدفع (الرش) الخاصة بالحي أثناء تجولها في مختلف المناطق لرش وتعفير المبيدات لمكافحة الحشرات الطائرة والحد من انتشار البعوض والذباب مع دخول فصل الصيف.

• مبيدات آمنة:

أكد رئيس الحي استخدام مبيدات آمنة ومعتمدة تماماً لا تمثل أي ضرر على صحة الإنسان أو الطيور والحيوانات، مشيراً إلى استمرار خطة العمل والمتابعة الدورية لتحقيق أفضل النتائج والحفاظ على الصحة العامة.





واكدت محافظة بورسعيد أن هذه الجهود الميدانية المتكاملة والمستمرة على مدار الساعة بكافة الأحياء تستهدف تحقيق أعلى معدلات الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لتظهر المحافظة بأبهى صورها أمام مواطنيها وزائريها.