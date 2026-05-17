الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يفتتح 3 محطات رفع صرف صحي بإسنا ضمن مشروعات حياة كريمة

شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عدد 3 محطات رفع صرف صحي بمركز ومدينة إسنا، وذلك ضمن المراحل الأخيرة من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا ، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بمحافظة الأقصر.

وشهد محافظ الأقصر افتتاح محطة رفع صرف صحي أصفون التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم افتتاح محطتي الغريرة التابعة لشركة المياه "وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرى الريفية بصعيد مصر، الممول من بنك التنمية الإفريقي بتكلفة إجمالية تبلغ 108 ملايين يورو، حيث يخدم المشروع 10 قرى بواقع 8 قرى بمركز إسنا و2 بمركز الطود، بإجمالي عدد سكان مستهدف يبلغ 250 ألف نسمة ويتكون المشروع من محطتي معالجة ثلاثية بإجمالي طاقة تصميمية تتراوح بين 35 إلى 49 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى 12 محطة رفع، و190 كم شبكات انحدار، و80 كم خطوط طرد وسيب بأقطار مختلفة"، ووابورات المطاعنة التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومحطة رفع أصفون تضم 3 طلمبات بتصرف 55 لتر/ثانية، وتخدم نحو 45 ألف نسمة، كما تشمل خط طرد قطر 400 مم بطول 8 كم، وتم تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة المصرية «العبد» بتكلفة إجمالية بلغت 252 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%.

وفيما يخص مشروع صرف صحي قرية الغريرة، تم تنفيذ شبكة بطول إجمالي 24 كم، بعدد 1544 وصلة منزلية، بينما تخدم محطة رفع الغريرة نحو 13 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100% أما بخصوص محطة رفع صرف صحي قرية وابورات المطاعنة بمركز إسنا، والمقامة على مساحة 900 متر مربع، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة.

وأوضح محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب داخل القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل نقلة حضارية وتنموية حقيقية داخل قرى المحافظة.

