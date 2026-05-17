وزير العمل ومحافظ الأقصر يبحثان تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل جولة الوزير بالمحافظة، حيث تباحث الجانبان بشأن تكثيف التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتشغيل، ودعم جهود توفير فرص عمل لائقة للشباب، إلى جانب تعزيز برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة،والمزيد من العمل المشترك لنشر الوعي والتوعية داخل بيئة العمل، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة العمل ومحافظة الأقصر لتنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وربط برامج التدريب باحتياجات القطاع الخاص، والتوسع في المبادرات التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية وآمنة ومستقرة داخل المحافظة.

وفي مشهد يعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، سلّم وزير العمل حسن رداد، ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، عددًا من عقود العمل للشباب من أبناء المحافظة، من بينهم ذوو همم، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة، ودمج وتمكين ذوي الهمم داخل سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤيتها القائمة على التوسع في برامج التشغيل والتدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة ومستقرة في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم خطط التنمية بالمحافظات، من خلال التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، وربطها بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وفتح مجالات جديدة للرزق الكريم أمام الشباب.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة العمل في مجالات التشغيل والتدريب ورعاية الشباب، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كل الجهود التي تستهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الأقصر.