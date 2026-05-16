انعقاد الاجتماع التوجيهي الدوري لفريق إشراف الرعاية الصحية بالأقصر

عقد اليوم الاجتماع التوجيهي الدوري لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

ترأس الاجتماع الدكتور محمد حسني نائب مدير هيئة الرعايه الصحيه بالأقصر بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية ورؤساء الأقسام، حيث جرى استعراض مؤشرات الأداء ومتابعة خطط سير العمل اليومية داخل الأقسام الطبية والإدارية لضمان استمرار تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

كما شمل الاجتماع مراجعة خطط الصيانة والتطوير و تعزيز كفاءة الموارد البشرية والمادية، مع متابعة ملفات الجودة ومؤشرات مكافحة العدوى إضافة إلى استعراض تقارير رضا المنتفعين باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لرفع مستوى الخدمات.

تأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الحوكمة ومتابعة التنفيذ الفعلي لأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، الهادف لتقديم رعاية صحية متكاملة بجودة عالمية للمواطن المصري.