مصرع مواطن في إسنا إثر انهيار حائط عليه أثناء هدمه بالأقصر

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، واقعة مأساوية بعدما لقي مواطن خمسينى مصرعه إثر انهيار حائط عليه أثناء قيامه بأعمال هدم داخل منزله بقرية الطوايع باسنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بمصرع شخص في مركز إسنا، بعد سقوط حائط مبني بالطوب اللبن عليه خلال أعمال هدم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار جدار بشكل مفاجئ على المواطن أثناء مشاركته في أعمال هدم منزله، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.