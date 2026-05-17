الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

المنطقة العربية في قبضة الحر.. موجة مايو الأعلى حرارة في العالم| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

مع منتصف مايو 2026، سبقت موجة حر واسعة الموعد الرسمي للصيف، وضربت أجزاء من مصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية، رافعة درجات الحرارة إلى مشارف الأربعين، بل ومتجاوزة هذا الحاجز في مدن الداخل والمناطق الصحراوية.

وتُظهر خرائط منصة Climate Reanalyzer التابعة لمعهد تغير المناخ في University of Maine أن أجزاء من العالم العربي دخلت ضمن النطاقات الأعلى حرارة عالميا خلال ساعات من اليوم، إلى جانب الهند ومناطق مجاورة، وفق قياسات حرارة الهواء على ارتفاع مترين فوق سطح الأرض، وهو المقياس الأدق لتمثيل الحرارة التي يشعر بها الإنسان.

مدن عربية تقترب من حاجز الـ45 درجة

في الخليج، تشير التوقعات إلى أجواء شديدة الحرارة في كل من الرياض ومدينة الكويت، حيث تلامس العظمى 41 درجة مئوية في الكويت، بينما تقترب في الرياض من 44 درجة مئوية أما البصرة، المعروفة تاريخيا بحرارتها القياسية، فتدور درجات الحرارة فيها بين أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات.

وفي مصر، يستمر الارتفاع الحراري بين 13 و17 مايو، مع طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ووصول الحرارة في بعض المناطق إلى 41 و42 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

ما المقصود علميا بـ«الموجة الحارة»؟

تعرف الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ الموجة الحارة بأنها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لمنطقة ما، لمدة تبدأ من يومين وقد تمتد لأسابيع، وقد يصاحبها ارتفاع في الرطوبة.

المعيار هنا ليس الرقم المطلق للحرارة، بل الفارق بينها وبين المعدل المعتاد فدرجة 33 مئوية تُعد موجة حارة في بريطانيا، لكنها طبيعية في السعودية أو شمال أفريقيا.

كيف تتشكل الموجة الحارة؟

تنشأ الموجات الحارة غالبا بسبب تمركز مرتفع جوي على ارتفاع يتراوح بين 3 و7.5 كيلومترات فوق سطح الأرض هذا المرتفع يعمل كغطاء ضاغط يمنع الهواء الساخن القريب من السطح من الارتفاع، فيظل محبوسا وتزداد حرارته.

كما يشكل المرتفع حاجزا يمنع تسرب الهواء البارد من المناطق المجاورة، فيدور حول منطقة الضغط بدلا من اختراقها، فتستمر الحرارة بالتصاعد دون تهدئة.

هل ما يحدث طبيعي أم نتيجة تغير المناخ؟

تاريخيا، يبدأ موسم الموجات الحارة في العالم العربي خلال مايو من كل عام، لذلك فإن توقيت الموجة الحالية ليس استثنائيا لكن القلق العلمي لا يتعلق بالتوقيت، بل بالشدة والتكرار.

تشير الدراسات المناخية إلى أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، خصوصا حرق الوقود الأحفوري، أدى إلى ارتفاع متوسط حرارة الغلاف الجوي ومع تراكم الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، تزداد قدرة الغلاف الجوي على احتجاز الحرارة، ما يرفع احتمالية حدوث موجات حارة أشد وأطول.

كما يؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة معدلات التبخر، ما يرفع نسبة بخار الماء في الجو، ويزيد من “مؤشر الحرارة” الذي يجعل الإحساس الفعلي بالحرارة أشد مما تسجله الترمومترات.

