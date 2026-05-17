الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برنامج تدريبي حول اشتراطات الحجر الزراعي في السلع والحاصلات المصدرة

وفاء نور الدين

تنظم هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول "استخدام الأشعة المؤينة في القضاء على الآفات الحشرية لتحقيق أغراض الصحة النباتية ومتطلبات واشتراطات الحجر الزراعي في السلع والحاصلات الزراعية المراد تصديرها"، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو 2026، بمشاركة نخبة من المتخصصين والعاملين في قطاعات الزراعة والحجر الزراعي.


وأكد  الدكتور نادر عبد الحليم نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية أن هذه الدورة تمثل تجسيداً لدور الهيئة في تقديم الحلول العلمية والعملية التي تخدم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن استخدام التشعيع كبديل آمن وفعال للمبيدات الكيميائية ومبخرات الآفات بات ضرورة ملحة للتوافق مع الاشتراطات الدولية الصارمة.


وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى نقل خبراتها في مجال المعاملات الإشعاعية لضمان سلامة الحاصلات الزراعية المصرية والعربية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العربية.


من جانبه، صرح الدكتور طارق المغربي، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، بأن التعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية يعكس عمق الشراكة العربية في المجالات العلمية الدقيقة، موضحاً أن البرنامج التدريبي يركز بشكل أساسي على معايير الصحة النباتية الدولية (SPS) وعلاقتها بالتجارة العالمية.


وأشار  الدكتور طارق المغربي إلى أن الهدف هو توحيد الرؤى العربية حول بروتوكولات الحجر الزراعي، وتدريب الكوادر على استخدام التقنيات النووية للقضاء على الآفات الحجرية التي تعيق حركة التجارة، بما يضمن حماية البيئة المحلية للدول المستوردة والمصدرة على حد سواء.


وفي استعراضها لتفاصيل البرنامج، أوضحت الدكتورة أحلام الجبرتي، المنسق المحلي للدورة التدريبية، أن الجدول الزمني للبرنامج تم تصميمه ليشمل كافة الجوانب العلمية والرقابية، حيث بدأت الفعاليات بمناقشة نشاط المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وتطرقت إلى التأثير البيولوجي للإشعاع على الحشرات وتقييم الحمل الميكروبي للمواد الغذائية. وأضافت الجبرتي أن الدورة تتضمن جوانب تطبيقية هامة تشمل التدريب العملي على كيفية تربية آفات الحبوب المخزونة وإجراء تجارب المعاملة الإشعاعية عليها، بالإضافة إلى شرح خطوات التشعيع داخل الوحدات المتخصصة وطرق قياس الجرعات الإشعاعية بدقة لضمان فعالية القضاء على الآفات دون التأثير على جودة المحصول.


ويتضمن البرنامج العلمي جلسات حول تأثير الجرعات الإشعاعية على مكافحة آفات الفاكهة والتمور، والتعرف على الأساليب الحديثة للفحص البصري في الجمارك للحاصلات المعاملة بالإشعاع، وتختتم الدورة فعالياتها بجلسة نقاشية موسعة لصياغة التوصيات الفنية، تليها مراسم توزيع الشهادات على المتدربين، تأكيداً على دور التكنولوجيا النووية كأداة حاسمة في دعم التنمية المستدامة وحماية الأمن الغذائي العربي.


يشارك في الدورة التدريبية 19 متدرباً من 9 دول عربية وهي مصر وموريتانيا وليبيا وتونس واليمن والعراق والسودان والأردن وسوريا.

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

