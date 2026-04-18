الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعيين الدكتور ياسر النادي رئيساً لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية

وفاء نور الدين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين  الدكتور ياسر عبد المحسن النادي رئيساً لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية، ويأتي هذا القرار تتويجاً لمسيرة علمية وإدارية حافلة للدكتور النادي داخل أروقة الهيئة.


 الدكتور ياسر النادي من مواليد القاهرة عام 1968، وقد حصل على بكالوريوس العلوم في الكيمياء من جامعة القاهرة عام 1989 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، واستكمل دراساته العليا بذات الجامعة ليحصل على درجة الماجستير عام 1996، ثم درجة الدكتوراه في العلوم (كيمياء غير عضوية) عام 2002.


تدرج الدكتور النادي في المناصب الأكاديمية بدءاً من معيد عام 1992، وصولاً إلى درجة الأستاذية في كيمياء الوقود النووي عام 2013 وخلال مسيرته، صقل خبراته بمجموعة من الدورات التدريبية الدولية المرموقة، شملت دورة التكنولوجيا النووية من اليابان عام 1997، منحة تدريبية بمعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا في 2000، دورة تدريبية بعنوان (معالجة النفايات المشعة والبنية التحتية) بالمجر عام 2008.


وقد شغل  الدكتور ياسر النادي عدة مناصب قيادية هامة، منها رئاسة قسم كيمياء الوقود النووي لفترتين، ووكالة شعبة معالجة الوقود النووي كما قدم إسهامات بارزة للمجتمع العلمي تشمل نشر40  ورقة بحثية في مجلات عالمية محكمة وتحكيم أكثر من 100 بحث إلى جانب تحكيم 20 رسالة علمية محلية ودولية، كما يعتبر  الدكتور ياسر النادي الباحث الرئيسي لمشروع الإدارة المستدامة وإعادة تدوير المعادن الثمينة الممولي من هيئة (STDF)، كما تولى رئاسة وحدة قياس الاقتباس العلمي، والتي قامت بفحص أكثر من 1100 بحث علمي.

