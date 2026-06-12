7 آلاف جنيه.. آخر سعر لعيار 24 في تعاملات اليوم

ثبت سعر أكبر أعيرة الذهب صباح اليوم الجمعة 12-6-2026؛ داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 24

وصل آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع .

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة 12-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب في مصر مقدار 55 جنيها في المتوسط منذ بدء تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

وصل سعر أوقية الذهب 4164 دولار للشراء و 4163 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

وارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر في وقت سابق من الجلسة، بينما وازن المستثمرون بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 4,107.57 دولار للأوقية وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 4,023.96 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

في المقابل، تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 4,124.92 دولار للأوقية وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وكان المعدن النفيس قد فقد أكثر من 4% من قيمته خلال الجلسة السابقة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 64.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,685.60 دولار للأوقية.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران خلال الليل، مما أدى إلى تصعيد الصراع الذي هز الأسواق المالية العالمية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد.

وردت إيران بإعلان وقف حركة جميع السفن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات الطاقة العالمية، مما أثار المخاوف بشأن احتمال استمرار اضطرابات إمدادات النفط لفترة طويلة.

وعادة ما تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. إلا أن المتداولين ركزوا بشكل متزايد على التداعيات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما حد من جاذبية المعدن الأصفر.