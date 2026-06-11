طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

يُعد مشروب المصايف المنعش من المشروبات الصيفية السهلة والسريعة التي تمنح الجسم الانتعاش والترطيب، خاصة في الأجواء الحارة.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مميزة تجمع بين الليمون والنعناع والصودا مع لمسة من مشروب الطاقة، لتكون خيارًا مثاليًا لعشاق المشروبات الباردة.

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

مقادير مشروب المصايف المنعش:

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

عصرة ليمون طازجة.

ورقة نعناع.

ثلج مجروش.

شريحة ليمون.

مشروب صودا.

كمية قليلة من مشروب الطاقة الأحمر.

ورقة نعناع للتزيين.

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

طريقة التحضير:

ـ في كوب التقديم، يُضاف العسل الأبيض مع عصرة ليمونة وورقة النعناع.

ـ يُملأ الكوب بالثلج المجروش، مع إضافة شريحة من الليمون بين مكعبات الثلج.

ـ تُصب الصودا فوق الخليط حتى يمتلئ الكوب.

ـ يُضاف القليل من مشروب الطاقة باللون الأحمر على الوجه للحصول على شكل جذاب ومتدرج اللون.

ـ يُزين المشروب بورقة نعناع طازجة، ثم يُقدم باردًا.

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

نصائح للحصول على أفضل مذاق

ـ يمكن زيادة كمية الليمون لمحبي النكهات الحمضية.

ـ يُفضل استخدام نعناع طازج للحصول على نكهة أكثر انتعاشًا.

ـ يُقدم المشروب فور تحضيره للحفاظ على الفوران والطعم المميز.