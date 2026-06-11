استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تضمن استغاثة لمواطن مصري، ادعى فيه تعرضه للاعتداء من جانب أسرة سورية، على خلفية مشادة نشبت بينهم بسبب اعتراضه على إلقاء القمامة أمام شقته.

ووفقًا لادعاء المواطن في الفيديو، فقد تطورت المشادة إلى سب وقذف متبادل بين الطرفين، قبل أن يقوم أحد أفراد الأسرة بحسب روايته بتكسير باب شقته والتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (موس)، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خضوعه لعدد كبير من الغرز الجراحية وصل إلى نحو 45 غرزة.

كما أشار المواطن إلى أنه تقدم باستغاثة واتهم الطرف الآخر بعدم امتلاكهم إقامة قانونية داخل البلاد، وهي اتهامات لم يتسنّ التأكد من صحتها بشكل مستقل حتى الآن.

وأظهرت صورة متداولة آثار الإصابة التي لحقت به، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية حول الواقعة أو ملابساتها حتى لحظة تداول الفيديو.

في المقابل، لم تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا بشأن تفاصيل الواقعة أو ملابساتها حتى الآن، فيما يواصل الفيديو المتداول إثارة تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي