سقوط لصوص سرقوا غطاء بالوعة صرف صحي بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى من أحد الشوارع بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"وسائقها ومستقليها (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والتصرف فـى المسروقات بالبيع لدى عميلهم"سىء النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .





تم التحفظ على مركبة التروسيكل .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





