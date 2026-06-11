إحالة أوراق فاكهاني إلى المفتي في قتل سيدة ببنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة أوراق بائع فاكهة لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سيدة طعنا بسلاح أبيض بعدة طعنات أودت بحياتها، بهدف سرقة مبلغ مالي من مسكنها، وذلك عقب تسلله ليلًا إلى منزلها مستغلًا وجودها بمفردها، لتنفيذ مخططه الذي أعده سلفا بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة يوم 11 يوليو 2026 للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد على عطيه، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.



أحالت النيابة العامة المتهم:-"محمد ن م س" 37 سنه - بائع خضراوات وفاكهة - مقيم ساحل دجوي مركز بنها، في القضية المقيدة برقم 24267 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1511 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه في ليلة 7 / 1 / 2025 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها "أم هاشم صديق السيد على زيدان" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وارتكابه للواقعة محل الاتهام التالي ونفاذًا لمرأبه أحضر سلاحًا أبيض مستترا بضلمة الليل آملا من العيون عازما على الغدر بها فأحكم الخطة ودلف الغرفة نومها حيث سكينتها ومسواها - وما أن ظفر بها سدد إليها عدة ضربات بالسلاح الأبيض إحرازه - المار بيانه - أستقرت بالرقبة وأنحاء متفرقة من جسدها قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهو في ذات الزمان والمكان:- سرق المبلغ المالي المبينة قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر حال حمله للسلاح الأبيض محل الإتهام التالي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.