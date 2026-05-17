الرئيس السيسي يشهد فعاليات موسم حصاد القمح 2026 | شاهد

وصل قبل قليل الرئيس السيسي لـ متابعة فعاليات موسم حصاد القمح 2026.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، ومنها مشروع الدلتا الجديدة وعدد من المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.



ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال المياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.