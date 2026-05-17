رسميا.. تشابي ألونسو مدربا لتشيلسي

أزاح نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، الأحد، الستار رسميًا عن مدربه الجديد، بعدما أعلن التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي اللندني بيانًا عبر حساباته الرسمية أكد خلاله أن المدرب الإسباني سيبدأ مهامه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بعد توقيعه عقدًا يمتد لأربع سنوات.

ويأتي تعيين ألونسو بعد نهاية تجربته مع ريال مدريد، والتي لم تشهد النتائج المنتظرة، ليغادر منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وتأمل إدارة تشيلسي أن ينجح المدرب الإسباني في إعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على البطولات المحلية والأوروبية خلال السنوات المقبلة.