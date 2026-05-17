بهاء الغنام: أقولها بحق يا سيادة الرئيس.. صنعت دلتا جديدة لمصر على 2 مليون فدان

قال بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: “أقولها بحق يا سيادة الرئيس.. لقد حاربت فأعزك الله بنصره، وانتصرت لأمتك وشعبك، فركنوا لك واطمأنوا بك”.

وأضاف: “وانشغلت بهموم المصريين فاطمأنوا بك، وصنعت لهم دلتاهم الجديدة على مساحة تقارب 2 مليون فدان قابلة للزراعة”.

وتابع: “تم تنفيذ مشروعات كبرى تشمل صوامع غلال ومشروعات زراعية وصناعية واعدة، بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع”.

وأكد أن ما تم إنجازه يعكس حجم الجهود المبذولة في مشروعات الدولة القومية، وسعيها المستمر لتوفير حياة أفضل للمواطنين.