الرئيس السيسي يكشف تفاصيل نقل مياه الصرف عكس الجاذبية ضمن مشروع الدلتا الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لكي تقوم بنقل مياه الصرف الزراعي من المصدر الشمالي قامت بتجميع المياه من خلال مسار تم حفره وتجهيزه لنقل المياه إلى محطة الدلتا الجديدة.

وقال الرئيس السيسي - فى مداخلة مع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ضمن فعاليات افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل - : "إن تلك المياه فى السابق كانت تصب فى البحر المتوسط واستخدمناها في الزراعة بعد المعالجة، ولكننا فكرنا فى تجميع مياه الصرف الزراعي وتجميعها عكس اتجاه الجاذبية، وذلك من خلال مشروع ضخم مساره حوالي 150 كيلو مترا و14 محطة رفع".

وشدد الرئيس على ضرورة تقديم شرح واف لهذا المشروع حتى لا نبخس حق وجهد الدولة في إنشائه، لافتا إلى أن الحكومة تستطيع من خلال شرح لإمكانيات محطة رفع واحدة فقط الوقوف على حجم العمل الضخم الذي تقوم به الدولة لأكثر من 13 محطة رفع أخرى فى الجزأين الشمالي والجنوبي مع حفر وتبطين مسار طوله 150 كيلومترا في جزء واحد وتقريبا مسار طوله 300 كيلو ، يمر على المحطات.

وأضاف :"بالإضافة إلى إنشاء شبكة تنقل المياه داخل 2 مليون فدان، بخلاف شبكة كهرباء لمحطات الرفع وشبكة كهرباء داخلية تضم أكثر من 100 عمود كهرباء لصالح هذا المكان".

وأوضح الرئيس السيسى أن البنية الأساسية للفدان تمت بتكلفة 400 ألف جنيه، لذلك تصل التكلفة الإجمالية لـ 800 مليار جنيه، ما يمكن الدولة من توفير فرص عمل لما يقرب من 2 مليون فرد على مدار السنة.