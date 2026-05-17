الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن تكلفة البنية التحتية لمشروع "الدلتا الجديدة" لا تقل عن 800 مليار جنيه.

وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة له أثناء حفل افتتاح مشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل بمدينة الضبعة، إن المشروع تكلفته ضخمة للغاية، في ضوء ما قدمته مختلف الوزارات، سواء وزارة الكهرباء أو الزراعة وغيرها، مشيراً إلى أن العمل في المشروع استمر لأكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح أن عملية التنمية في أي دولة تحتاج إلى جهد وعمل وإخلاص من جميع أجهزتها، مؤكداً أن أساس نجاح أي دولة يقوم على "الأمل والعمل".

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه قبل أكثر من 200 عام، وتحديداً في عهد محمد علي، تم استخدام المسار الطبيعي لشق الترع والمصارف وفق التدرج الطبيعي للمياه من المرتفع إلى المنخفض، مضيفاً: "لكننا عملنا عكس قوانين الطبيعة".

وأضاف: "نقوم بجلب المياه بعد وصولها إلى الإسكندرية، ثم نقلها إلى المصدر الشمالي لمحطة المعالجة، لتتجه بعد ذلك إلى محطات أخرى لزراعة 450 ألف فدان، وكذلك من الجهة الأخرى نرفع مياه النيل ونضخها عبر محطات رفع ممتدة على طول خط سير يضم 14 إلى 15 محطة بطول يزيد على 130 كيلومتراً".

وتابع الرئيس السيسي قائلاً إن هذه الجهود تستهدف الوصول إلى استصلاح وزراعة مليوني فدان، بما يوفر فرص عمل مستقرة وليست مؤقتة، لافتاً إلى أن نحو 150 شركة زراعية من القطاع الخاص تعمل ضمن المشروع، ويعمل بكل شركة ما بين ألف إلى ألفي شخص، وفقاً لقدراتها والتعاقدات المبرمة معها، وذلك في إطار خطة زراعية متكاملة.