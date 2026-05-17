قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه
هل يختلف موعد عيد الأضحى 2026 بين مصر والسعودية فلكيا؟
إنجاز مميز في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل
في أقدام لاعبيه.. سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدوري بعد خسارة الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كيف حفظت الأغاني والسينما وروايات نجيب محفوظ روح القاهرة القديمة رغم تغير الزمن؟

القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
جمال الشرقاوي

لم تكن القاهرة التاريخية يومًا مجرد شوارع قديمة أو مبانٍ أثرية تتجاور على جانبي الطريق، المدينة التي عبرت قرونًا من التحولات، لا تزال تعيش في وجدان المصريين بوصفها «البيت الكبير» للذاكرة الشعبية؛ هناك حيث تختلط رائحة البخور بنداء الباعة، وتتشابك أصوات المآذن مع وقع أقدام العابرين في الحسين وخان الخليلي وشارع المعز.


ومع كل حديث رسمي عن التطوير والترميم، يعود السؤال نفسه: هل يمكن تحديث مدينة دون أن تفقد روحها التي أحبها الناس في الأغاني والأفلام والحكايات؟ 

في المخيلة المصرية، تبدو القاهرة القديمة أكثر من مكان، إنها صورة متوارثة عن «الزمن الجميل»، وعن المدينة التي كانت تعرف سكانها بأسمائهم، وربما لهذا السبب ظلت حاضرة بقوة في الأدب والسينما والغناء، باعتبارها مسرحًا للحياة المصرية بكل تناقضاتها؛ الفقر والبهجة، التصوف والصخب، الحميمية والزحام.

حين كتب نجيب محفوظ عن الجمالية والحسين، لم يكن يصف الحارة باعتبارها ديكورًا روائيًا، بل باعتبارها عالمًا كاملًا يحمل روح القاهرة، شخصياته خرجت من الأزقة الضيقة والمقاهي الشعبية، ومن البيوت القديمة ذات المشربيات الخشبية، وحتى اليوم، لا يزال كثيرون يزورون حي الجمالية بحثًا عن «قاهرة محفوظ»، المدينة التي حفظتها الروايات أكثر مما حفظتها الخرائط.

السينما المصرية بدورها منحت القاهرة التاريخية مكانة خاصة، في عشرات الأفلام، ظهرت الأزقة القديمة باعتبارها القلب الحقيقي للمدينة، الكاميرا كانت تجد في الحسين وخان الخليلي خلفية مثالية للحكايات الإنسانية؛ الحب، الفقد، الصداقة، والصراع الطبقي، لم تكن الأماكن مجرد مواقع تصوير، بل شخصيات حية تشارك في صناعة الحدث.

أما الأغاني، فقد احتفظت للقاهرة القديمة بصورتها العاطفية، من الأغنيات التي تغنت بالحسين وخان الخليلي إلى الأغاني الشعبية التي خرجت من الحارات نفسها، ظل المكان حاضرًا بوصفه رمزًا للدفء والونس الشعبي، حتى الذين لم يزوروا القاهرة التاريخية يومًا، يعرفونها عبر ما سمعوه عنها في الأغنيات والحكايات العائلية.

لكن الذاكرة الحقيقية للمدينة لا تسكن الفن وحده، بل تعيش أيضًا في التفاصيل الصغيرة التي قد لا تراها خطط التطوير؛ بائع العطور الذي يعرف زبائنه منذ سنوات، صانع النحاس الذي يطرق المعدن بالطريقة نفسها التي تعلمها عن أبيه، والمقهى القديم الذي ما زال يحتفظ بالكراسي الخشبية ذاتها رغم تغير العالم حوله.

في شارع المعز، لا يشعر الزائر أنه يسير داخل منطقة أثرية بقدر ما يشعر أنه يعبر طبقات متراكمة من الزمن، كل باب خشبي يحمل أثر يدٍ قديمة، وكل مئذنة تروي حكاية عصر مر من هنا، وربما تكمن خصوصية القاهرة التاريخية في أنها ليست «مدينة ماضية»، بل مدينة لا تزال تقاوم النسيان بالحياة اليومية.

معركة القاهرة التاريخية، في الحقيقة أبعد من ترميم واجهات أو تحسين طرق، إنها معركة للحفاظ على ذاكرة جمعية كاملة، تشكلت عبر قرون، وما زالت تسكن وجدان المصريين حتى اليوم من خلال الروايات والأغاني والسينما.

القاهرة التاريخية وجدان المصريين البيت الكبير الحسين خان الخليلي نجيب محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي وأرسنال

تحديد طرفي مباراة الدرع الخيرية.. مانشستر سيتي يضرب موعدًا مع آرسنال

أمينة عرفي

أمينة عرفي تكتب التاريخ في الإسكواش.. أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة بعد التتويج ببطولة العالم

روني

واين روني يتعرض لإصابة قوية خلال تصوير برنامج تلفزيوني مع بيكفورد

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد