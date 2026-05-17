كيف حفظت الأغاني والسينما وروايات نجيب محفوظ روح القاهرة القديمة رغم تغير الزمن؟

لم تكن القاهرة التاريخية يومًا مجرد شوارع قديمة أو مبانٍ أثرية تتجاور على جانبي الطريق، المدينة التي عبرت قرونًا من التحولات، لا تزال تعيش في وجدان المصريين بوصفها «البيت الكبير» للذاكرة الشعبية؛ هناك حيث تختلط رائحة البخور بنداء الباعة، وتتشابك أصوات المآذن مع وقع أقدام العابرين في الحسين وخان الخليلي وشارع المعز.



ومع كل حديث رسمي عن التطوير والترميم، يعود السؤال نفسه: هل يمكن تحديث مدينة دون أن تفقد روحها التي أحبها الناس في الأغاني والأفلام والحكايات؟

في المخيلة المصرية، تبدو القاهرة القديمة أكثر من مكان، إنها صورة متوارثة عن «الزمن الجميل»، وعن المدينة التي كانت تعرف سكانها بأسمائهم، وربما لهذا السبب ظلت حاضرة بقوة في الأدب والسينما والغناء، باعتبارها مسرحًا للحياة المصرية بكل تناقضاتها؛ الفقر والبهجة، التصوف والصخب، الحميمية والزحام.

حين كتب نجيب محفوظ عن الجمالية والحسين، لم يكن يصف الحارة باعتبارها ديكورًا روائيًا، بل باعتبارها عالمًا كاملًا يحمل روح القاهرة، شخصياته خرجت من الأزقة الضيقة والمقاهي الشعبية، ومن البيوت القديمة ذات المشربيات الخشبية، وحتى اليوم، لا يزال كثيرون يزورون حي الجمالية بحثًا عن «قاهرة محفوظ»، المدينة التي حفظتها الروايات أكثر مما حفظتها الخرائط.

السينما المصرية بدورها منحت القاهرة التاريخية مكانة خاصة، في عشرات الأفلام، ظهرت الأزقة القديمة باعتبارها القلب الحقيقي للمدينة، الكاميرا كانت تجد في الحسين وخان الخليلي خلفية مثالية للحكايات الإنسانية؛ الحب، الفقد، الصداقة، والصراع الطبقي، لم تكن الأماكن مجرد مواقع تصوير، بل شخصيات حية تشارك في صناعة الحدث.

أما الأغاني، فقد احتفظت للقاهرة القديمة بصورتها العاطفية، من الأغنيات التي تغنت بالحسين وخان الخليلي إلى الأغاني الشعبية التي خرجت من الحارات نفسها، ظل المكان حاضرًا بوصفه رمزًا للدفء والونس الشعبي، حتى الذين لم يزوروا القاهرة التاريخية يومًا، يعرفونها عبر ما سمعوه عنها في الأغنيات والحكايات العائلية.

لكن الذاكرة الحقيقية للمدينة لا تسكن الفن وحده، بل تعيش أيضًا في التفاصيل الصغيرة التي قد لا تراها خطط التطوير؛ بائع العطور الذي يعرف زبائنه منذ سنوات، صانع النحاس الذي يطرق المعدن بالطريقة نفسها التي تعلمها عن أبيه، والمقهى القديم الذي ما زال يحتفظ بالكراسي الخشبية ذاتها رغم تغير العالم حوله.

في شارع المعز، لا يشعر الزائر أنه يسير داخل منطقة أثرية بقدر ما يشعر أنه يعبر طبقات متراكمة من الزمن، كل باب خشبي يحمل أثر يدٍ قديمة، وكل مئذنة تروي حكاية عصر مر من هنا، وربما تكمن خصوصية القاهرة التاريخية في أنها ليست «مدينة ماضية»، بل مدينة لا تزال تقاوم النسيان بالحياة اليومية.

معركة القاهرة التاريخية، في الحقيقة أبعد من ترميم واجهات أو تحسين طرق، إنها معركة للحفاظ على ذاكرة جمعية كاملة، تشكلت عبر قرون، وما زالت تسكن وجدان المصريين حتى اليوم من خلال الروايات والأغاني والسينما.