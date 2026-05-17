برلماني: تطوير القاهرة التاريخية استثمار اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر عالميًا

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية تمثل رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التراثية وتحويلها إلى قوة جذب سياحي واستثماري تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لإعادة إحياء المناطق التاريخية بصورة تواكب المعايير العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات السياحة الثقافية ورفع العائد الاقتصادي من القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.

تطوير الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف

وأضاف أن تطوير الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف وفتح المجال أمام التعاون مع المطورين العقاريين والشركات المتخصصة سيخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويعزز حركة التشغيل، فضلًا عن تنشيط قطاعات الفنادق والخدمات والتجارة المرتبطة بالسياحة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحويل القاهرة التاريخية إلى مقصد عالمي جاذب سيعزز من قدرة مصر التنافسية على خريطة السياحة الدولية، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث وتوظيفه اقتصاديًا أصبح أحد أهم أدوات التنمية المستدامة في العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث أمس،مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف، وتعزيز آليات التعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

توجيهات رئاسية قصوي

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات جهود تطوير منطقة القاهرة التاريخية ورفع كفاءة مبانيها ومنشآتها.

وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية قصوى، مع حصر وتطوير كافة المباني والمنشآت ذات الصلة وفقاً لأعلى المعايير، بما يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضاري جاذب.