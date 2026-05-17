مستقبل مصر: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام أن القيادة السياسية، نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في شتى المجالات، بداية من محاربة الإرهاب وصولا إلى تحقيق التنمية والبناء.

وأوضح الدكتور الغنام، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في مدينة الضبعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" إن مصر مرت بأحداث جسام منذ 2013، حيث واجهت العديد من المؤامرات و التدخلات الخارجية والعمالة والتجسس، فضلا عن شح الإمكانيات والموارد".

وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدور شعب مصر العظيم الذي قاد مسيرة تحقيق المستحيل وبذل الأرواح و الدماء من أجل سلامة الوطن.



وقال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة:" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف متحملا مسؤولية وطن بأكمله، بقلب لا ينبض إلا بحب مصر، مؤمنا بشعب صلب قادر على تحقيق المستحيل، وعقيدته راسخة في التضحية وبذل الدماء من أجل الوطن".

وأضاف الدكتور الغنام،" أن مصر، برؤية قيادتها السياسية، أصبحت ملاذا آمنا لكل من ينشد الأمن و الاستقرار، بعدما خاضت معركة حاسمة ضد الإرهاب، وحافظت على سيادتها وانطلقت بثبات في مسار التنمية الشاملة".

وأكد مدير جهاز مستقبل مصر أن مصر دافعت عن مبادئها الوطنية والقومية، واستضافت مؤتمرات للسلام، ومدت أجنحتها لحماية أمنها القومي والدفاع عن محيطها العربي، منوها بأن ما تحقق هو نتاج رؤية واضحة وإرادة شعب لا تنكسر.

وأضاف الدكتور الغنام أن مشروع الدلتا الجديدة حقق إنجازات تنموية ومعدلات تنفيذ قياسية، لافتا إلى أهمية هذا المشروع الذي يستهدف استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان في المنيا وبني سويف وسيناء وأسوان والعديد من المشروعات الأخرى في الجنوب.