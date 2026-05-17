مواصفات اودي Q3 موديل 2026 الجديدة

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

اودي Q3 موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي Q3 موديل 2026، وتنتمي Q3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ اودي Q3 موديل 2026

تحتوي سيارة اودي Q3 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات أمامية، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات للركن .

محرك اودي Q3 موديل 2026

زودت سيارة اودي Q3 موديل 2026 بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد اودي Q3 موديل 2026

تتوافر سيارة اودي Q3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4484 مم، وعرض 1856 مم، وارتفاع 1616 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

مواصفات اودي Q3 موديل 2026

تمتلك سيارة اودي Q3 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS .

سعر اودي Q3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 249 ألف جنيه .