فن وثقافة

في عيد ميلاد الزعيم.. نضال الشافعي: عادل إمام اختارني ومكي للشغل معاه

سعيد فراج

يحتفل اليوم الأحد 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 86، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. 

مواقف نضال الشافعي مع عادل إمام 

وفي ندوة بموقع صدى البلد، تحدث الفنان نضال الشافعي، عن مواقفه مع الزعيم عادل إمام، قائلا: «عادل إمام أسطورة لن تتكرر.. مصر ولادة وكل حاجة ولكن في نماذج وأساطير في حد ذاتها.. وأستاذ عادل نقلة نوعية لأي حد اشتغل معاه وربنا يديله الصحة .. وأنا بتواصل مع محمد عادل إمام دايما ويطمن على الاستاذ منه الحمد لله هو كويس وبصحة جيدة وأتمناله كل الخير والصحة». 

وتابع نضال الشافعي: «أستاذ عادل إمام ليه فضل علي كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى.. هو جمهوره ومحبينه حوالي 370 مليون يعني الوطن العربي كله وأجزاء من أوروبا والعالم فاللي بيشتغل معاه بيتعرف لجمهور كبير جدا وبيتقدم على صينية من دهب بيها للناس». 

وحول كواليس العمل معه، قال نضال الشافعي: «أستاذ عادل تتعلم منه طول ما انت قاعد جنبه.. فهو رجل بهذه القيمة والعظمة والجمال وملتزم أكتر من أقل عامل موجود في اللوكيشن يعني لو اللوكيشن حضور الساعة 8 أستاذ عادل بيبقى الساعة 7 موجود حضور مش أقولك قدام الكاميرا». 

وروى نضال الشافعي، موقفا مع الزعيم عادل إمام، قائلا: «كان يجمعنا كلنا في أوضة حد فينا أو عنده ويقعد يتفرج على الأعمال بنفسه ويختار ممثلين يشتغلوا معاه بنفسه ويقول أنا عايز ده هتولي ده وحصلت بشكل مباشر قدام عيني بينه وبين أحمد مكي كان نفس الفكرة وإحنا في تامر وشوقية عجبوا مكي جداً من كتر الفرجة واختاره يشتغل معاه.. ونفس الحكاية حصلت معايا لما اتقابلنا قبل ما نشتغل مع بعض قالي هنشتغل سوا هبعتلك». 

وقال نضال الشافعي: «أستاذ عادل إمام تتعلم منه طول ما انت قاعد قدامه لأنه مصدق في اللي بيعمله ورسالة وقيمة الفن وإنه مُعبر عن ناس ومجتمع.. فربنا بديله الصحة والعمر». 

