فن وثقافة

في عيد ميلاده.. قصة مشاركة عادل إمام بفيلم الحريف بدلا من أحمد زكي

أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم الأحد 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 86، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

عادل إمام ومشواره 

بدأ عادل إمام مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، حيث شارك في أعمال محدودة لكنها لفتت الأنظار إلى حضوره المختلف وخفة ظله. كانت انطلاقته الحقيقية مع المسرح، خاصة بعد مشاركته في أعمال بارزة مثل مسرحية “أنا وهو وهي”، قبل أن يحقق نجاحًا مدويًا في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، التي شكلت نقطة تحول في حياته الفنية، وعرّفته على الجمهور العربي بشكل واسع.

مع بداية السبعينيات، بدأ نجم عادل إمام في الصعود بقوة في السينما، حيث قدم مجموعة من الأفلام التي رسخت مكانته كنجم شباك، وتميزت أعماله بطرح قضايا اجتماعية وسياسية في إطار كوميدي ساخر. استطاع أن يقدم شخصية المواطن البسيط الذي يعبر عن هموم الشارع، وهو ما جعله قريبًا من الجمهور بمختلف فئاته.

ومن أبرز أعماله السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا: “الإرهاب والكباب”، “المنسي”، “النمر والأنثى”، “عمارة يعقوبيان”، و”طيور الظلام”. وقد تميزت هذه الأفلام بجرأة الطرح وقوة الأداء، حيث لم يتردد في تناول موضوعات حساسة تمس المجتمع.

أما على خشبة المسرح، فقد قدم أعمالًا خالدة مثل “شاهد ما شافش حاجة”، و”الواد سيد الشغال”، و”الزعيم”، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق واستمرت لسنوات طويلة، حتى أصبحت علامات بارزة في تاريخ المسرح العربي.

وفي الدراما التلفزيونية، واصل عادل إمام تألقه من خلال مسلسلات ناجحة مثل “فرقة ناجي عطا الله”، و”العراف”، و”مأمون وشركاه”، حيث استطاع أن يحافظ على نجوميته ويواكب تطورات العصر.

فيلم الحريف

وحكي السيناريست بشير الديك فى تصريحات لـ"صدى البلد" عن سبب اختيار الزعيم عادل إمام لفيلم الحريف بدلا من الفنان أحمد زكي.

وقال أن العمل فى البداية كان معروضا على الفنان أحمد زكي لكن حدث خلاف بينه وبين المخرج محمد خان ومشادة دفعت "خان لاستبعاده عن العمل، وقاموا بترشيح الفنان عادل إمام الذي أدى الدور باحترافية حسبما قال.

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

