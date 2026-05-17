إنجاز جديد في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل
في أقدام لاعبيه.. سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدوري بعد خسارة الكونفدرالية
من كان السينمائي.. أصغر فرهادي: ما يحدث مع الضحايا المدنيين فى إيران مأساوي
الغنام: السد العالي صمام أمان المياه وفقدنا 1.7 مليون فدان خلال 70 عامًا وفق تقارير الفاو
4 ملايين متر خرسانة و121 ألف عمود كهرباء.. تفاصيل الأعمال الهندسية بالدلتـا الجديدة
الرئيس السيسي عن مشروع الدلتا الجديدة: ما تحقق بفضل الله وجهود المصريين

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بضرورة تقديم شرح شامل وتفصيلي حول اختيار الأرض وتجهيز البنية الأساسية لمشروع الدلتا الجديدة، مع الاستعانة بالخرائط والصور عبر القمر الصناعي لتوضيح كافة التفاصيل للمواطنين.

وقال الرئيس، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل بالضبعة: “مش عايزك تستعجل.. إحنا معانا زملاء وإعلاميين ومستثمرين.. ارجع للخريطة بالقمر الصناعي واشرح كل التفاصيل للمواطنين”.

وأضاف الرئيس أن الهدف من هذا الشرح هو أن يشعر المصريون بالفخر والسعادة بما تحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تم إنجازه هو فضل كبير من الله أولًا، ثم ثمرة جهود مشتركة بين الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وأشار إلى أن المشروع شاركت فيه وزارات الري والكهرباء والزراعة، وتم ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات لتنفيذه، موضحًا أن حجم الأعمال شمل إنشاء ترع ومسارات مياه وكهرباء وطرق على مساحات شاسعة من الأراضي.

وتابع الرئيس: “لما نتكلم عن الحفر والمساحات الضخمة، لازم نشرح بهدوء.. عشان الناس تفهم حجم الشغل اللي اتعمل.. ونخلي المصريين سعداء باللي بيتعمل في بلدهم، مش علشان أشخاص، لكن علشان مصر”.

وأكد أن تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة لم يكن ليتم إلا بسواعد المصريين وتكامل جهود أجهزة الدولة المختلفة، في إطار خطة تنموية شاملة لبناء مستقبل أفضل.

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

