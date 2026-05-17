هل يثبت هلال ذو الحجة؟ .. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر والسعودية

تحديد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026، حدث يترقبه ملايين المسلمين في مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد 17 مايو 2026، الإعلان الرسمي بشأن ثبوت هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ.

موعد عيد الأضحى 2026

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الإثنين 18 مايو 2026 سيكون غرة شهر ذو الحجة، بينما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر والسعودية

وفقًا للحسابات الفلكية المعلنة، فإن:

غرة شهر ذو الحجة 1447 هـ فلكيًا: الإثنين 18 مايو 2026.

وقفة عرفات 2026: الثلاثاء 26 مايو 2026.

أول أيام عيد الأضحى 2026: الأربعاء 27 مايو 2026.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استطلاع هلال شهر ذو الحجة اليوم في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية.

هل ثبت هلال ذو الحجة اليوم؟

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الرسمية المختصة نتيجة استطلاع الهلال بعد غروب شمس اليوم الأحد، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة، بالتزامن مع تحري الرؤية في المملكة العربية السعودية.

رؤيو هلال ذو الحجة في السعودية

وكانت المحكمة العليا السعودية قد دعت عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء اليوم الأحد 17 مايو 2026.

وأكدت المحكمة العليا السعودية أنه في حال ثبوت رؤية الهلال اليوم، سيكون الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذو الحجة، أما إذا تعذرت الرؤية فسيكون الثلاثاء 19 مايو هو غرة الشهر.

مركز الفلك الدولي يحسم توقعات رؤية الهلال

من جانبه، أعلن المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، إن رؤية هلال ذو الحجة اليوم ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبية في عدد من الدول العربية، من بينها مصر والسعودية.

وأوضح أن الهلال سيبقى بعد غروب الشمس في القاهرة لمدة 67 دقيقة، بينما يغيب في مكة المكرمة بعد 58 دقيقة، وهو ما يدعم إمكانية رؤية الهلال وإعلان بداية شهر ذو الحجة غدًا الإثنين.

موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال ذو الحجة

ومن المتوقع إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ رسميًا بعد صلاة المغرب اليوم الأحد، سواء من دار الإفتاء المصرية أو المحكمة العليا السعودية، لحسم موعد عيد الأضحى المبارك 2026 بشكل رسمي.