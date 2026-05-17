ليبرمان : نتنياهو يبيع أمن إسرائيل لترامب مقابل نجاته الشخصية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، في تصريحات إعلامية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتخلى عن أمن إسرائيل لصالح “صفقة شخصية” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زاعما وجود تفاهمات سرية بين الطرفين تتعلق بوقف الحرب وإلغاء المحاكمة الجارية بحق نتنياهو.

وقال ليبرمان إن “إسرائيل تحولت إلى ما يشبه جمهورية موز”، معتبرًا أن نتنياهو بات يربط القرارات الأمنية بمصالحه الشخصية، وعلى رأسها إنهاء محاكمته وإسقاط مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

وأضاف أن “هناك صفقة حقيقية بين نتنياهو وترامب”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية مستعد لتقديم تنازلات سياسية وأمنية مقابل ضمان بقائه السياسي والقانوني.

كما هاجم ليبرمان الأحزاب الحريدية، مؤكدا رفضه لأي تحالف مستقبلي مع حزبي شاس ويهودية التوراة المتحدة، بسبب مواقفهما من إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وشدد على أن حزبه يرفض منح أي إعفاءات من التجنيد، مؤكدًا أن “الجميع يجب أن يخدم”، سواء عبر الخدمة العسكرية أو المدنية، وفق ما يحدده الجيش الإسرائيلي.

وأشار ليبرمان إلى أن هدفه الأول يتمثل في إسقاط الحكومة الحالية، قبل السعي لاحقًا للوصول إلى رئاسة الوزراء.