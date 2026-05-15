نتنياهو يهدد نيويورك تايمز بعد تقرير "الاعتداء على أسرى فلسطينيين"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، جدعون ساعر، بمقاضاة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتهمة التشهير، وذلك لنشرها مقالاً بقلم نيكولاس كريستوف يفصّل فيه مزاعم اغتصاب واعتداء جنـ.سي على نساء ورجال وأطفال فلسطينيين في مراكز الاحتجاز العسكرية الإسرائيلية.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "بعد نشر نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز واحدةً من أبشع الأكاذيب وأكثرها تحريفاً التي نُشرت على الإطلاق ضد دولة إسرائيل في الصحافة الحديثة، والتي حظيت أيضاً بدعم الصحيفة، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر تعليماتهما برفع دعوى تشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز".

وأضاف نتنياهو في بيان لوكالة رويترز: "لقد شوهوا سمعة جنود إسرائيل وروّجوا لفرية دموية حول الاغتـ.صاب، في محاولة لخلق تماثل زائف بين إرهابيي حماس الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجنود إسرائيل البواسل. سنحارب هذه الأكاذيب في ساحة الرأي العام وفي أروقة القانون. الحق سينتصر".

وقالت دانييل رودز ها، المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز، في بيان صدر يوم الخميس: "هذا التهديد، المشابه لتهديد مماثل صدر العام الماضي، هو جزء من تكتيك سياسي مُعتاد يهدف إلى تقويض التقارير المستقلة وخنق الصحافة التي لا تتبنى رواية مُحددة"، مضيفا "أي دعوى قضائية من هذا القبيل ستكون بلا أساس".

ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إسرائيليون بمقاضاة صحيفة التايمز، ففي العام الماضي، صرّح نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأنه "يجب مقاضاة" صحيفة التايمز بسبب تغطيتها لأزمة المجاعة في غزة.