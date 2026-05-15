الآلية الثلاثية.. مصر والجزائر يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والجزائر الشقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية دفع مسار التعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف التحديات الإقليمية، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في ليبيا باعتبارها تمثل أولوية مشتركة للبلدين، وأكد الوزيران على الأهمية البالغة للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا ودورها في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لخفض التصعيد الإقليمي، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم مسار التفاوض والحوار كسبيل وحيد لاحتواء الأزمة الراهنة.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور الوثيق والعمل المشترك لدفع أطر التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي.