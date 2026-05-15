وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري مع بلغاريا وتعزيز الاستثمارات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الدكتورة فيلسلافا بيتروفا-تشاموفا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا.

قدم الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التهنئة لوزيرة الخارجية البلغارية لتوليها منصبها الجديد، متمنياً لها التوفيق في مهامها، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أهمية البناء على الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

وأكد وزير الخارجية أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين في صوفيا خلال الفترة المقبلة، بما يعزز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الوزير عبد العاطي إلى التطور الذي يشهده التعاون بين البلدين، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية بلغاريا الجديدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.