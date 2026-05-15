زنزانة مع 18 سجينا.. كيف يعيش مادورو خلف القضبان في نيويورك؟

قال نيكولاس مادورو جيرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لمجلة دير شبيجل الألمانية، إن والده، الذي نُقل جواً إلى الولايات المتحدة مطلع يناير يقبع في زنزانة مع 18 سجيناً آخر في مركز الاحتجاز الفيدرالي في نيويورك.

أحوال مادورو في السجن

ووفقاً لمادورو جيرا، وُضع والده في البداية في الحبس الانفرادي، حيث كان يمارس الرياضة لمدة ساعة كل صباح ويدوّن يومياته بكل ما يخطر بباله.

ومع بداية أسبوع عيد الفصح، نُقل إلى زنزانة عامة، ويتحدث نحو نصف زملائه في الزنزانة، البالغ عددهم 18 سجيناً، اللغة الإسبانية، ويتواصل مادورو معهم، ويشاهد التلفاز، ويتعلم اللغة الإنجليزية.

وقال مادورو لجيرا: "منذ نقله، يتصل بي كل ليلة حوالي الساعة السابعة"، مضيفا أن والده يقرأ الكتاب المقدس كثيراً، بالإضافة إلى كتب تُرسل إليه عبر أمازون، من بينها الدستور الفنزويلي، وكتابات سيمون بوليفار، ومؤلفات في الميتافيزيقا، وأعمال شكسبير وإسخيلوس.

ويهتم مادورو بالأدب، من بين أمور أخرى، وهو ما تدرسه حفيدته البالغة من العمر 20 عامًا، وهي طالبة فنون.

وفيما يتعلق بالصحة، أعرب مادورو جيرا عن قلقه بشأن النظام الغذائي لوالده، موضحا : "كان والدي يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للغاية: الكثير من الخضراوات، وقليل من السكر. أما الآن، فهو يتناول في الغالب الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة بكثرة والملح".

وأشار أيضًا إلى أن مادورو أصيب في ركبته أثناء اعتقاله عندما طرحه جنود أمريكيون أرضًا، لكن الألم، بحسب والده، لم يعد شديدًا كما كان.

وقال مادورو جيرا إنه عُثر على تسجيل صوتي لم يُرسل، تم تسجيله أثناء المداهمة، في هاتف والده بعد اعتقاله، وروى الابن: "كان يقول إن القنابل تتساقط، وأن على الشعب الفنزويلي مواصلة الكفاح، وأن وطننا لن يصبح مستعمرة أبدًا، كانت رسالة وداع. كان يعتقد أنه سيموت".

تم القبض على مادورو وزوجته ونقلهما جواً إلى الولايات المتحدة في غضون ساعتين و20 دقيقة فقط خلال عملية العزم المطلق الأمريكية ليلة 3 يناير.

ووجهت للزوجين تهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة.