الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير 355 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في تدمير 355 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ، إستهدفت في وقت سابق  البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية ومطاراتها العسكرية بعدة مناطق.
 

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك) - أن القوات القوات المسلحة الروسية شنت الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
 

وأضاف  البيان: "سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة لأوكرانيا في مناطق عدة" موضحا أن خسائر أوكرانيا بلغت نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية.
 

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات روسية تمكنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت قوى بشرية ومعدات أوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر (كييف) نحو 310 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".. لافتة إلى أن القوات واصلت التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

