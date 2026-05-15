تحذيرات من استخدام حبوب الغلة القاتـ.لة في التخزين

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من خطورة استخدام “حبوب الغلة” التي يلجأ إليها بعض المزارعين أثناء تخزين المحاصيل بعد موسم الحصاد، مؤكدة أن هذه الأقراص تمثل “كارثة حقيقية” بسبب تسببها في حالات تسمم قاتلة يصعب إنقاذها في كثير من الأحيان.

وقالت سماح نوح، عبر منشور توعوي، إن بعض الأهالي يستخدمون أقراص الغلة لحفظ الحبوب من التسوس والحشرات، رغم وجود بدائل أكثر أمانًا مثل مادة “ملاثيون 1%” أو استخدام الملح مع ورق اللورا والشطة، مشددة على ضرورة التوقف عن استخدام ما وصفته بـ”قرص الموت”.

وأوضحت أن حالات التسمم بحبوب الغلة كثيرة وخطيرة للغاية، خاصة أن المادة الفعالة تطلق غاز الفوسفين السام الذي يهاجم الجسم بسرعة كبيرة، لافتة إلى أن أغلب الحالات تصل متأخرة بعدما يكون الغاز قد فرض سيطرته على الجسم خلال أقل من ساعة.

وأكدت أن خطورة هذه الحبوب لا تكمن فقط في استخدامها الخاطئ أثناء التخزين، بل أيضًا في لجوء بعض الأشخاص إليها في محاولات الانتحار، وهو ما يجعل فرص النجاة أقل بسبب تأخر اكتشاف الحالة.

وقدمت الدكتورة سماح نوح مجموعة من الخطوات الإسعافية المهمة للتعامل مع حالات التسمم بحبوب الغلة، أبرزها منع إعطاء المريض الماء أو إجراء غسيل معدة بالمحاليل التقليدية، مع استخدام زيت جوز الهند أو زيت البرافين للمساعدة في تقليل انبعاث غاز الفوسفين داخل المعدة.

كما شددت على ضرورة نقل المصاب فورًا إلى أقرب مركز سموم، لأن عامل الوقت يمثل الفارق الأكبر بين الحياة والموت في هذه الحالات.