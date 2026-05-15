باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مقايضة وضغط في مواجهة أمريكا

هاني حسين

تحدث الدكتور محمد عزالعرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، عن تزايد الحوادث المرتبطة بالملاحة في هذا التوقيت، قائلا إن ذلك يرتبط في المقام الأول بعاملين رئيسيين، العامل الأول هو القرار الأمريكي بممارسة حصار على إيران، والعامل الآخر يرتبط بما يمكن تسميته - مجازًا - بالبلطجة الإيرانية، أي ممارسة حق السيادة البحرية على حق الدخول والخروج من وإلى مضيق هرمز، وكأن المضيق يمثل سيادة أو ملكية إيرانية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دارين مصطفى، على قناة إكسترا نيوز، أن تداخل هذين العاملين، أي السلوك الإيراني الذي يستخدم مضيق هرمز كورقة مقايضة وضغط في مواجهة الولايات المتحدة، مقابل استخدام واشنطن لأدوات الضغط عبر الحصار البحري على السفن الداخلة والخارجة من وإلى إيران، يؤدي إلى تكبد خسائر كبيرة وفق التصور الأمريكي، دون الأخذ في الاعتبار مدى استعداد إيران لهذا التصعيد، وامتلاكها لمسارات بديلة وقنوات غير مباشرة، سواء مع دول أو مع جماعات داخل دول، فيما يتعلق بعمليات تهريب النفط، خاصة أن إيران معتادة على التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وتابع: "نتحدث عن أن الهدف الإيراني منذ البداية هو تجميد الاقتصاد العالمي في حالة من التوتر المتصاعد، بمعنى أن أي تهديدات أو تأثيرات تطال الاقتصاد الإيراني ستقابل بخسائر فادحة في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك منطقة الخليج، والهدف الآخر هو جعل المرور في هذه المنطقة محفوفًا بالمخاطر، بحيث لا تكون إيران وحدها الخاسر، بل تمتد الخسائر لتشمل أطرافًا أخرى، بما قد يدفع إلى تحويل منطقة الخليج إلى بؤرة توتر دائم".

هرمز مضيق هرمز اخبار التوك شو ايران طهران

