ترامب: أفضل الحصول على يورانيوم إيران بدلا من دفنه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران “لن يطول كثيرًا”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت، وذلك خلال تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.



وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أشار ترامب إلى ملف اليورانيوم المخصب الإيراني، موضحًا أنه “يمكن دفنه”، لكنه يفضّل أن تضع الولايات المتحدة يدها عليه بشكل مباشر.



ورغم لهجته التصعيدية، وصف ترامب القادة الإيرانيين الذين تتعامل معهم إدارته بأنهم “عقلانيون”، لافتًا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يمتلك قدرة على التأثير في طهران ودفعها نحو التهدئة أو التوصل إلى تفاهمات.



وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية المرتبطة بالملف النووي الإيراني ومستقبل التحركات الأمريكية في المنطقة.