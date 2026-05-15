ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي بأي ثمن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن إيران تم «القضاء عليها عسكريا» بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا أقل من المتوقع رغم استمرار الحرب.



وأضاف ترامب أن بلاده تفرض حصارا واسعا على إيران يمنع وصول السفن إلى موانئها، مشددًا على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن امتلاك طهران لهذا السلاح قد يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مواقف متباينة من أطراف دولية حول مستقبل التصعيد في المنطقة وأمن الممرات البحرية الحيوية.