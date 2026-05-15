استشاري الكبد: لا أساس علمي لحقنة القهوة الشرجية

قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، إنّ حقنة القهوة من الممارسات لا تستند إلى أي أساس علمي معتمد في الطب الحديث.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ ما يتم تداوله من أن هذه الممارسات “تنظف القولون أو تعالج الكرش” هو أمر غير مثبت علميًا، مشيرًا إلى أن القهوة بحد ذاتها تحتوي على مادة الكافيين التي قد تؤثر على الجهاز العصبي والقلب إذا تم استخدامها بجرعات غير مدروسة.

وأضاف أن استخدام هذه المواد بشكل عشوائي وبدون إشراف طبي قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، موضحًا أن أي إجراء داخل الجسم يجب أن يتم وفق بروتوكولات بحثية وتجارب إكلينيكية معتمدة من الجهات الطبية المختصة.

وأشار أيضًا إلى أن بعض الممارسات التي تُقدم على أنها “طب شعبي” تم منعها سابقًا، مثل بعض استخدامات الأوزون الطبي غير المعتمد، مؤكدًا أن الجهات الصحية الرسمية هي الوحيدة المنوطة بتقييم واعتماد أي علاج جديد.



