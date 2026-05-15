قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مقايضة وضغط في مواجهة أمريكا
بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
ترامب: أفضل الحصول على يورانيوم إيران بدلا من دفنه
مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر
استشاري الكبد: لا أساس علمي لحقنة القهوة الشرجية
ترامب: لن أكون صبورا جدا مع إيران بعد الآن
غضب جماهيري بعد مباراة الاتحاد والسويحلي يشعل طرابلس.. قتـ.يل وحرائق في محيط رئاسة الوزراء
أفضل الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة.. أمين الفتوى ينصح باغتنامها
انخفاضات متتالية.. مفاجأة في سعر الدواجن البيضاء الآن في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلة وفاء لرمز من رموز المسرح المصري.. المهن التمثيلية تخلد اسم ياسر صادق

ليلة وفاء لرمز من رموز المسرح المصري.. نقابة المهن التمثيلية تُخلّد اسم الفنان ياسر صادق على القاعة الكبرى بالنادي
ليلة وفاء لرمز من رموز المسرح المصري.. نقابة المهن التمثيلية تُخلّد اسم الفنان ياسر صادق على القاعة الكبرى بالنادي
أوركيد سامي

شهد نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، مساء الخميس، احتفالية خاصة لتكريم اسم الفنان ياسر صادق، بإطلاق اسمه على القاعة الكبرى بالنادي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في المسرح والدراما المصرية.

وأُقيمت الاحتفالية تحت رعاية الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي حرص على التواجد في هذه الليلة الاستثنائية التي حملت الكثير من المعاني الإنسانية والفنية، تأكيدًا على قيمة الفنان الكبير وما قدمه للحركة المسرحية والثقافية في مصر على مدار سنوات طويلة.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم وثائقي من إخراج كريم الشحري، استعرض أبرز المحطات الفنية في مشوار الفنان ياسر صادق، منذ بداياته وحتى أبرز أعماله التي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور، كما تضمن الفيلم شهادات مؤثرة لعدد من النجوم والفنانين من أبناء جيله وأصدقائه وتلاميذه، الذين تحدثوا عن تأثيره الفني والإنساني الكبير.

وشهدت الأمسية حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام وأعضاء النقابة، في مقدمتهم  الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، الفنانة  عايدة فهمي، إلى جانب الفنان ميدو عادل، والفنانة حنان شوقي، والفنان أيمن عزب، والفنان فتوح أحمد، والفنان محمد محمود، والفنان شريف خير الله، الفنانة نهال عنبر ،  الفنا حمزة العيلي ، الفنان محمد رياض ، الفنانة دنيا عبد العزيز ، الفنانة منال سلامة ، وعدد كبير النجوم

وجاءت هذه الخطوة تكريمًا لمسيرة فنية ثرية للفنان ياسر صادق، الذي استطاع عبر أعماله المسرحية والدرامية أن يحجز مكانة خاصة في قلوب جمهوره وزملائه، لما عُرف عنه من التزام فني وثقافي، إلى جانب دعمه الدائم للأجيال الجديدة من الفنانين.

وأكد الحضور أن إطلاق اسم الفنان ياسر صادق على القاعة الكبرى بالنادي لا يُعد مجرد تكريم رمزي، بل رسالة تقدير حقيقية لفنان عاش مخلصًا للفن، وقدم أعمالًا وتجارب ستظل محفورة في ذاكرة المسرح المصري لسنوات طويلة.

وتحوّلت الليلة إلى حالة من المحبة والامتنان، حيث استعاد الحاضرون أبرز المواقف والذكريات الفنية والإنسانية التي جمعتهم بالفنان الكبير الراحل ياسر صادق، في مشهد يعكس قيمة الوفاء ، ويؤكد أن أصحاب البصمة الحقيقية يظلون دائمًا حاضرين في ذاكرة الفن والجمهور.

ياسر صادق اخبار الفن نجوم الفن نقابة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

بطاقة التموين

الآن أونلاين.. خطوات إضافة الزوجة أو الأبناء على بطاقات التموين

محمد غنيم

أول رد من محمد غنيم بعد إيقافه عن التمثيل بسبب النساء والكلاب

ترشيحاتنا

ليلة وفاء لرمز من رموز المسرح المصري.. نقابة المهن التمثيلية تُخلّد اسم الفنان ياسر صادق على القاعة الكبرى بالنادي

ليلة وفاء لرمز من رموز المسرح المصري.. المهن التمثيلية تخلد اسم ياسر صادق

محمد امام

تركي آل الشيخ يشيد بفيلم صقر وكناريا

الفنانة فرح يوسف

وفاة والدة فرح يوسف

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد