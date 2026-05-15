قمة بكين تكشف ملامح المواجهة الجديدة بين أمريكا والصين

تستحوذ العاصمة الصينية بكين على اهتمام عالمي واسع مع انعقاد قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج، في لقاء يُنظر إليه باعتباره واحدًا من أكثر المحطات حساسية في مسار العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم خلال السنوات الأخيرة.

تأتي القمة في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، بما يجعل نتائجها محل ترقب دولي واسع لما قد تحمله من انعكاسات على الاستقرار العالمي.

ووصل ترامب إلى بكين، الأربعاء على متن الطائرة الرئاسية، في زيارة تمتد ليومين، وتعد الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نحو تسع سنوات، والثانية له إلى العاصمة الصينية منذ عام 2017.

وكان في استقباله وفد رسمي رفيع، في مشهد عكس حرص بكين على إظهار قدر من الانفتاح السياسي مع الحفاظ على رسائل القوة والدبلوماسية في آن واحد.

وتناقش القمة حزمة من الملفات المعقدة التي تمس جوهر العلاقة بين البلدين، وعلى رأسها قضايا التجارة والرسوم الجمركية المتبادلة، والتنافس المتصاعد في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ملف الأمن الإقليمي، خاصة ما يتعلق بتايوان، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الإيراني والتوترات في الشرق الأوسط.

وتواجه القمة تحديًا إضافيًا يتمثل في تشابك الملفات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط والملف الإيراني، حيث تسعى الصين إلى لعب دور الوسيط الهادئ في بعض الأزمات، بينما تواصل الولايات المتحدة سياسة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري في مناطق متعددة.

وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه النظام الدولي حالة من إعادة التشكل، مع تصاعد دور القوى الكبرى غير الغربية، وتزايد أهمية التحالفات الاقتصادية والتكنولوجية في تحديد شكل العلاقات الدولية، بدلًا من الاعتماد التقليدي على التحالفات العسكرية فقط.

ويرى مراقبون أن أي تفاهمات جزئية قد تخرج عن القمة، حتى لو لم ترتقِ إلى اتفاقات شاملة، ستكون كافية لتهدئة الأسواق العالمية وتقليل حدة التوترات، بينما قد يؤدي الفشل في تحقيق اختراق سياسي إلى مزيد من التصعيد في ملفات التجارة والتكنولوجيا.

وتزداد أهمية القمة في ظل ارتباط الاقتصاد العالمي بشكل وثيق بالعلاقات الأمريكية الصينية، سواء عبر سلاسل الإمداد أو أسواق الطاقة أو حركة الاستثمارات، ما يجعل أي اضطراب في هذه العلاقة مؤثرًا على معظم اقتصادات العالم.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو قمة بكين أكثر من مجرد لقاء دبلوماسي رفيع المستوى، بل اختبارًا شاملًا لقدرة القوتين العظميين على إعادة تعريف قواعد المنافسة بينهما، وإدارة الخلافات بطريقة تمنع تحولها إلى صراع مفتوح يهدد استقرار النظام الدولي بأكمله.

من جانبه، يرى المحلل السياسي، أحمد العناني، أن القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين تمثل محطة مفصلية لاختبار مدى قدرة الجانبين على إدارة شبكة معقدة من المصالح المتشابكة والتوترات المتصاعدة، موضحًا أن مخرجات اللقاء قد تحدد اتجاه العلاقة بين القوتين خلال المرحلة المقبلة، سواء نحو مسار تهدئة وتفاهمات جزئية أو نحو مزيد من التصعيد في ملفات استراتيجية شديدة الحساسية.

وأضاف أن العالم يترقب الرسائل السياسية والاقتصادية التي ستصدر عن القمة، باعتبارها مؤشرات مهمة على مستقبل الاستقرار في النظام الدولي، خاصة في ظل ارتباط هذه الملفات بشكل مباشر بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتوازنات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ نحو تسع سنوات، تحمل دلالات سياسية واضحة، وتأتي في سياق إعادة ترتيب ملفات شائكة بين الطرفين، تشمل التجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي.

وأوضح أن القمة ستتناول قضايا خلافية بارزة، من بينها الرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي والتطورات المرتبطة ببؤر التوتر الدولية، إلى جانب ملف تايوان الذي يظل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين البلدين.

