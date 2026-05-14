الهند تدين الهجوم على سفينة تابعة لها قبالة سواحل عمان

أدانت وزارة الشئون الخارجية الهندية، بشدة الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عمان أمس الأربعاء، واصفة إياه بالأمر غير المقبول على الإطلاق.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الخميس - استنكارها لاستمرار استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في المنطقة.. مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تعرض السلامة البحرية الدولية للخطر ويجب وقفها على الفور.

وأفادت الوزارة بأن جميع أفراد الطاقم الهنود الذين كانوا على متن السفينة بخير.. كما أشادت بالسلطات العمانية لقيامها بإنقاذ البحارة على الفور، إلا أنها لم تحدد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا الهجوم.